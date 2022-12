Jesús Ramírez renunció a su candidatura por la Alcaldía de Medellín

Este viernes, el candidato Jesús Ramírez, uno de los 15 aspirantes a la Alcaldía de Medellín, comunicó a la opinión pública su decisión de retirarse de la contienda electoral.

Luego de quedar en los últimos lugares de la reciente encuesta elaborada por la firma Invamer, el candidato decidió apartarse de la carrera por la Alcaldía.

Publicidad

“Apreciada presidenta: después de ocho meses de proselitismo, me he convencido de la inutilidad de continuar compitiendo por la alcaldía de la ciudad. La voz atinada de amigos cercanos prácticamente me ha conminado a que deje la candidatura y no siga apareciendo en escenarios de debates inexistentes. Como la aspiración no ha borrado mi sentido de realidad, creo que mis amigos están en lo cierto y debo obrar en consecuencia”, escribió en una carta que envió a la presidenta del Partido Mais.

Le puede interesar: Voto joven, clave en la próxima elección del alcalde de Medellín

El abogado Jesús Ramírez registraba en el último sondeo de Invamer una intención de voto de 0,0%.

Así las cosas, quedan 14 candidatos en la puja por la administración municipal y no se descartan alianzas.

Publicidad

Publicidad