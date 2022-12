Juez falla tutela que podría reintegrar a Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga

La tarde de este miércoles se conoció que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga emitió un fallo de tutela que podría reintegrar en el cargo al suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

La tutela fue interpuesta por Hernández contra la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Santander, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, en donde reclamaba se le había violado el derecho del debido proceso al suspenderlo dentro del proceso disciplinario que se le adelanta por haber golpeado al concejal de la ciudad, Jhon Claro.

El alcalde, Rodolfo Hernández, confirmó que los abogados de la Alcaldía le informaron del fallo.

“Me dijeron que me fuera y notificara faltando 10 minutos para las 4:00 de la tarde que me habían tutelado los derechos y que el juez me había ordenado el reintegro inmediato, entonces le dije, toca mañana a las 8 a.m. porque quedo como muy hambriento”, manifestó Hernández.

Aunque aún no se conoce el documento del fallo de la tutela, el suspendido alcalde dijo que mañana después de la notificación en el juzgado, empezará de nuevo labores en la alcaldía.

