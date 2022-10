La casa Char descarta confirmar una disidencia de Cambio Radical

César Lorduy, representante a la Cámara por el Atlántico de la casa Char, aseguró que, durante el mediodía del pasado lunes, se reunieron varios miembros del partido Cambio Radical en el Atlántico con el exsenador Fuad Char.



El congresista señaló que no entraron en detalle sobre la columna que escribió el pasado domingo el líder de la colectividad, Germán Vargas Lleras. Por el contrario, le restó importancia a este hecho y aprovecharon la oportunidad para ratificar el cariño y el respeto que le profesan.



Asimismo, descartó que dicha reunión haya tenido como punto central la organización de una disidencia de Cambio Radical, como se ha especulado en el mundo político en días pasados.



“No tuvimos oportunidad de ahondar en ese tema. Hoy somos parte de Cambio Radical, defendemos nuestra pertenencia a esa colectividad y alrededor del mismo y nuestros postulados, seguiremos trabajando”, dijo el representante a la Cámara por el Atlántico.



Sobre los señalamientos de que algunos miembros de la colectividad haya recibido ‘mermelada’ para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo dijo que no hay razones para pensar en esto, debido a que se está trabajando con honestidad y respetando las reglas de juego.



“El Gobierno Nacional tuvo oportunidad de responder los señalamientos y el pedido de juego limpio que hizo German Vargas lleras. Sobre ese particular no tenemos nada que opinar distinto al interés y las ganas de trabajar de manera conjunta con todos los miembros de Cambio Radical para sacar adelante la agenda legislativa”, agregó Lorduy.