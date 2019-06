Por: Redacción Digital BLU Radio

En diálogo con BLU Radio, el vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino explicó las razones por las cuales se retiró de la Asamblea General de la OEA al estar en desacuerdo con la acreditación de delegados de Juan Guaidó.

“Acá no es un problema personal, es institucional. Sin perjuicio de la posición que podamos tener sobre el gobierno y la situación venezolana, la OEA tiene una institucionalidad y normas que hay que respetar”, manifestó.

“Validar las credenciales de los representantes de la oposición venezolana significaba la vulneración de las normas de funcionamiento de la OEA”, añadió.

Bergamino aseguró que también les preocupa la situación de Venezuela, pero considera que para lograr un cambio se debe lograr un ambiente favorable a nivel social en ese país, contrario a una salida por la vía de la fuerza.

“La realidad no es lo que los políticos y medios deseamos, es lo que vive la gente todos los días en la calle. A gritos, descalificaciones y empujones no se logra nada, la postura de extrema beligerancia no ha logrado superar la crisis venezolana”, aseguró.

Escuche la entrevista completa con el vicecanciller Bergamino:





