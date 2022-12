La placa en mármol que le regalaron a MinHacienda como descontento a tributaria

El extraño regalo se lo entregó la misma Angélica Lozano al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, indicándole que ese es “un regalo para desmemoriados” por el “juramento incumplido” que hizo el presidente Santos en el debate con Antanas Mockus cuando aspiraba llegar a la Presidencia.



“Se trata de una placa de mármol que representa la frase que dijo el presidente Santos jurando que no subía los impuestos”, señaló Angelica Lozano a los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM.



“Esta reforma tributaria perjudica a los más necesitados y protege a los poderosos, eso es inaceptable”, manifestó Lozano.



Cabe señalar que la placa decía “yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol si quiere, no voy a subir impuestos”, justo las palabras de Santos en aquel debate con Mockus.



“Le dije a Cárdenas, esta reforma es un atraco a los colombianos, llévesela y dígame por qué se tienen que ir por la fácil”, puntualizó la representante a la Cámara.



*Escuche la entrevista completa con la representante Angélica Lozano en el audio adjunto.