¿La respuesta del liberalismo a sus disidentes?

Una renuncia anunciada se oficializó este miércoles por lo que los liberales inconformes con la presidencia del expresidente César Gaviria llaman la “prostitución del liberalismo”., entre otros, presentaron una carta expresando su inconformidad con las actuaciones del partido y recibieron invitaciones para sumarse a otros movimientos.“Quietos, mudos como impotentes frente a una dirección que no dirige al partido, que atropella los derechos de quienes disentimos. Por eso es necesario salir a defender esas ideas liberales fuera de esta colectividad.expresó el exministro de Interior Juan Fernando Cristo.En redes sociales se impulsó el hashtag

#YoMeVoy e incluso #RIPliberal.

Vea también: La carta de renuncia de exministros liberales al Partido Liberal

"Yo no puedo hacer parte de una organización que no defienda las causas que yo he defendido y en las que creo,afirmó por su parte Guillermo Rivera.Inmediatamente los dirigentes recibieron guiños de otros sectores, que desde hace algunos meses han estado cercanos a los líderes políticos que ya no tienen cama política.La finalidad del encuentro es empezar a definir el camino de cara a las elecciones regionales de 2019; el exalcalde de Bogotá invitó a los liberales a sumarse a estos esfuerzos.“Buscamos establecer unos criterios de unidad de acción hacia el poder político local, hacia las luchas sociales actuales, de tal manera que sea una gran sombrilla multicolor,indicó el senador de la Colombia Humana.Tras conocerse la renuncia colectiva de varios integrantes del Partido Liberal,“Yo me quedo en el Partido Liberal que es el más importante de Colombia y el que obtuvo la mayor votación en las pasadas elecciones legislativas.que una vez por intermedio del partido llegaron a estos cargos y como hoy no están se retiran. Me quedo porque creo en el expresidente César Gaviria”, aseguró Arroyave.Incluso, sobre las 11:00 de la mañana en la sede del partido, sobre la Avenida Caracas, se vio un letrero que dice “Hasta nunca al 8000”, que sería un mensaje para el exministro de Interior Juan Fernando Cristo, quien fue hombre de confianza del expresidente Ernesto Samper. Fue Consejero Presidencial para las Comunicaciones y ocupó otros cargos durante su presidencia. Cristo mostró su apoyo a Samper durante elCristo mostró su apoyo a Samper durante el escándalo del proceso 8.000,En una rueda de prensa,Roy Barreras, Armando Benedetti y Roosevelt Rodríguez, entre otros,“Estamos seguros de que ese diálogo constructivo permitirá encontrar cada vez más puntos de acuerdo que nos permitan acompañar las iniciativas y políticas públicas que usted lidere”,Aunque aclararon que no harán oposición de carácter destructivo, los legisladores indicaron que su deseo es ejercer la independencia y el control político sobre los puntos del programa de Gobierno que consideren,