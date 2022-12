"La vida da muchas vueltas, no cierro puertas": Char sobre candidatura a la Presidencia

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, habló en Mañanas BLU sobre sus proyectos una vez termine su segundo mandato en la ciudad y la posibilidad de lanzarse como candidato a la Presidencia de Colombia.

El mandatario de los barranquilleros dijo que, pese a que no lo seduce la idea de convertirse en presidente de la República y vivir en la capital del país, no le cierra las puertas a esa posibilidad.

Publicidad

"No cierro puertas porque soy honesto, pero Bogotá no está en mis proyectos. No me sueño viviendo en Bogotá, me aburrí mucho,

no tengo ese plan, pero la vida da muchas vueltas y las cosas cambian", afirmó Char en BLU Radio.

Lea también: Barranquilla está posicionándose como capital del deporte en Colombia: Alejandro Char

Por otro lado, Char afirmó que nunca le cerraría la puerta a volver a liderar Barranquilla.

"A esa posibilidad jamás le cerraré la puerta", enfatizó Char sobre si pensaría en una tercera administración.

Sobre su gestión en Barranquilla, Char indicó que sus primeros años liderando la ciudad fueron claves para su trabajo.

Publicidad

"Le doy mucho valor a los primeros cuatro años porque aprendimos a hacer las cosas mejor y lo aplicamos en esta", explicó el mandatario de los barranquilleros.

Escucha la entrevista completa con Alejandro Char en Mañanas BLU:

Publicidad

<iframe src="https://omny.fm/shows/ma-anas-blu-10-30/la-vida-da-muchas-vueltas-no-cierro-puertas-char-s/embed" width="100%" height="180" frameborder="0" title="\" la="" vida="" da="" muchas="" vueltas,="" no="" cierro="" puertas:="" char="" sobre="" candidatura="" a="" presidencia"="">