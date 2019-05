Por: Marcela Puentes, BLU Radio

Luego de la polémica que se generó en el país, por cuenta de la decisión de cinco senadores del Partido de La U y una congresista de Cambio Radical que se salieron del recinto de la Plenaria, en medio de la votación de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, los parlamentarios se defendieron.

Ante los señalamientos de ‘mermelada’ y otros intereses para salvar las objeciones, los senadores Eduardo Pulgar y José David Name afirmaron que siempre fueron claros en su intención de votar a favor la objeción al artículo 153.

Vea también:Por segunda vez, Senado aplaza votación de objeciones a la JEP

“Yo tengo que representar es a la gente que vota por mí. Le solicitamos al partido apoyar el punto de la extradición, como no lo aceptaron, para no votar en contra del partido, nos fuimos. Si hoy no sacan el artículo en cuestión, nuevamente no votaré”, explicó el senador Name.

El congresista afirmó además que no hubo decisión de bancada, pues los “votos” se habrían tomado de forma telefónica y no bajo el procedimiento que establece la ley de bancadas, por lo cual no podrían sancionarlo ni a él ni a sus copartidarios.

Publicidad

“En mi partido no hay ningún expresidente ni hay bozal. No hubo reunión de bancada y tengo una carta dándome libertad, así que reto al señor Aurelio Iragorri o al secretario general a que me sancionen”, agregó.

Mientras tanto, el el senador Pulgar, vicepresidente del Senado, indicó que no se han reunido con el Gobierno e insistió en que se volverá a salirse del recinto si no les permiten discutir cada objeción por separado.

Álvaro Echeverry Londoño, secretario general del Partido de La U, aseguró en un comunicado que la decisión "no se adoptó en el curso de las bancadas respectivas".

Conozca más:Las mayorías para negar objeciones a ley estatutaria de JEP se estrechan en Senado

“Tengo mi conciencia tranquila. Vengo y voto si levantamos el tema de la extradición, si no, no lo acompaño”, precisó.

La senadora Maritza Martínez no ha respondido a las críticas en su contra, pues hay quienes afirman que el Gobierno nombró a su gerente de campaña, Orlando Villalba, en Cormacarena y por eso no habría votado.

Publicidad

Martínez explicará su posición en la Plenaria.

Finalmente, la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, indicó que había comunicado su decisión a la bancada.

Me abstuve de votar, después de tener una reunión con mí bancada de Senado @PCambioRadical horas antes de empezar la votación, dónde dejé claro mis motivos de conciencia ante ellos, y quiero compartirlo con ustedes.#NoHipotecoPrincipios pic.twitter.com/0HfDoXKdoq

Publicidad

#MaritzaYAnaMaria pic.twitter.com/TldJK86arm

undefinedundefined