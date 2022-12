Ley de amnistía no debe sufrir modificaciones: Timochenko

El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño ("Timochenko"), dijo este martes que la ley de amnistía para guerrilleros, que forma parte del acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia, "no debe sufrir modificaciones" en el Congreso.



"Ley de amnistía no debe sufrir modificaciones, el cumplimiento de lo acordado muestra compromiso real con la paz de Colombia", escribió Londoño en su cuenta en Twitter al referirse al trámite legislativo que dará vigencia al texto.



"Congresistas deben legislar en beneficio del pueblo y la #Paz de Colombia, no hay excusa para que no trabajen en estas fechas", añadió el líder del grupo rebelde, que firmó un acuerdo de paz en noviembre con el gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a más de 50 años de confrontación.



La semana pasada, el Congreso -que llamó a sesiones extra para debatir leyes relacionadas al acuerdo de paz y aprobar una polémica reforma tributaria- comenzó a legislar para la aplicación del pacto sellado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).



El primer proyecto en comenzar a ser debatido, mediante un mecanismo de vía rápida, conocido como 'fast track' y que permite reducir el número de debates, fue precisamente el de la ley de amnistía, ya aprobado por las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes y que esta semana debe ser presentado ante las plenarias.



Preguntado por la advertencia de Londoño, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dijo a periodistas que "a Timochenko hay que decirle que el jefe del Congreso es el pueblo colombiano y no las FARC".



"Claro que no solo en esta ley de amnistía, sino en muchas otras va a haber cambios, manteniendo por supuesto la sustancia de los acuerdos pero mejorándolos para que queden mejor redactados, mejor hechos, para una paz estable y duradera", aseguró Lizcano.



"En las comisiones primeras, en lo que tiene que ver con la amnistía, hicimos cuatro cambios. Eso sí, avalados por el gobierno", como establece el mecanismo de vía rápida, explicó también.