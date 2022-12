Los retos de Duque ante presidencias de Partido Liberal y Cambio Radical en Congreso

Este 20 de julio está previsto que llegue a la presidencia del Senado Lidio Gracia, mientras que Carlos Cuenca de Cambo Radical llegará a la presidencia de la Cámara de Representantes, los dos pertenecen a partidos que se declararon en independencia.

¿Qué viene para el Congreso en su relación con el Gobierno Duque?

Publicidad

Algunos analistas consideran que la relación será difícil, como lo dijo la profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, Sandra Borda.

“El Ejecutivo va a tener que evaluar su forma de interactuar con el Congreso si quiere adelantar muchos más proyectos de los que hizo en este primer año, temporada en la que hay que decir, fueron bastantes pocos. Para empezar, los partidos más activos en materia legislativa fueron Cambio Radical y el Partido Liberal, dejando de tercero al Centro Democrático, lo que no deja bien parado al partido de Gobierno que debería ser mucho más activo. El 92% de las iniciativas legislativas provinieron del Congreso, y solo el 7% de estas provienen del Gobierno, de esas, 20 están en tránsito, 19 fracasaron y solo 7 fueron exitosas”, dijo Borda.

Para el analista de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, el Gobierno tendrá un periodo complejo por las elecciones locales, además, considera que los proyectos de ley que va a presentar pueden paralizar el funcionamiento del Congreso.

“El Gobierno entró con una posición muy compleja, el proyecto Andrés Felipe Arias y el de cadena perpetua para violadores. El primero, sobre todo, puede traer la parálisis del Congreso porque es un proyecto de ley para una sola persona y más o menos lo mismo que hicieron con las objeciones”, destacó.

Publicidad

“El Gobierno se mete en unos callejones sin salida y lo que puede suceder es que el Congreso no va a funcionar, no va a probar prácticamente nada porque esto es como una ‘bomba’ para torpedear el funcionamiento del sistema”, añadió Ávila.

Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, la jornada electoral puede influir en la agenda legislativa al igual que los nuevos presidentes de la corporación porque manejan un ritmo diferente al del Centro Democrático.

Publicidad

“Claramente si no se establece una agenda acotada con temas muy sencillos en materia legislativa, estos por los dos factores anteriores, no van a lograr progresar, el diálogo entre Gobierno, oposición y partidos independientes, en temas relacionados con la paz, es un diálogo que está roto, es una conversación muy difícil y esto podría volver a generar, como era legislatura pasada, problemas para que el Gobierno no pueda avanzar en aquellos temas que presente como prioritarios”, aseguró Barrios.

Desde el Congreso consideran que, con el nombramiento en las presidencias de un liberal en el Senado, y uno integrante de Cambio Radical en la Cámara, habrá una mayor independencia entre el legislativo y el ejecutivo.

“El nuevo presidente en el senado será el liberal, Lidio García, y en la Cámara, será uno de Cambio Radical, Cuenca. Con estos dos, que son partidos que se han declarado independientes, esperamos mayor autonomía en el Congreso la República porque en los últimos meses parecía un apéndice del ejecutivo”, comentó el senador de la U Armando Benedetti.

“Por otro lado, el paquete legislativo que va a radicar el Gobierno no va contra la desigualdad, no va contra el desempleo, no contra la inseguridad, para mí es un flaco paquete legislativo”, destacó.

Publicidad

El Partido Liberal espera que, con la llegada de García y Cuenca, el Congreso avance en debates de interés y en los problemas de los más necesitados.

“Con la llegada del Partido Liberal a la presidencia del Senado, y de Cambio Radical a la presidencia de la Cámara, esperaría yo, que comencemos a debatir los problemas reales del país, la gente mira con preocupación cómo crece el desempleo, no ha mejorado la atención en salud de los colombianos, los jóvenes piden una mejor calidad en la educación, acceso a la educación superior, no sólo en los centros urbanos, también en las zonas rurales. Desafortunadamente en los últimos años nos hemos dedicado a las objeciones de la JEP, al sí y al no, el país quiere más soluciones reales y menos ‘Santrich’”, expresó el senador Luis Fernando Velasco.

Publicidad

Para uno de los partidos de la Presidencia, el panorama es complicado, consideran que el Gobierno tiene un reto al tratar de mejorar la comunicación para que fluya la agenda legislativa.

“Es un reto grande para este Gobierno sacar adelante todas las iniciativas con las presidencias de dos partidos, aunque han estado acompañando algunas iniciativas de Gobierno, actualmente están desde la independencia. Creo que el Gobierno Nacional tiene que seguir fortaleciendo la comunicación con todos los partidos políticos, con las diferentes bancadas, para que así, iniciativas legislativas puedan seguir adelante para que se puedan defender los intereses y compromisos que adquirió antes de elegirse”, aseveró el representante Conservador Juan Carlos Wills.

La oposición espera que con la llegada a la presidencia de estos dos partidos, que se declararon independientes, se garantice la autonomía frente al ejecutivo y aumente la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

“Esperamos que las mesas directivas de Senado y Cámara, presididas por el Partido Liberal y por Cambio Radical en su condición de partidos independientes, garanticen, precisamente, la independencia del Congreso de la República en su relación con el Ejecutivo. Además, que se comprometan en que la agenda legislativa en materia de lucha anticorrupción derivada de la consulta popular, en materia de la implementación del acuerdo de paz y en materia de cambio climático puedan tener un trámite exitoso”, dijo el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino.

Publicidad

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático aseguró que con estos nombramientos se pueda avanzar en la implementación del acuerdo de paz.

“Espero que con las nuevas presidencias en Cámara y Senado podamos avanzar en la implementación del acuerdo de paz, concentrarnos no en discusiones estériles como las que propone el Gobierno. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción, sacar la agenda de proyectos de ley que tienen que ver con este flagelo e igualmente desarrollar debates de control político sobre los graves problemas que tiene el país”, afirmó.

Publicidad

Este año, el partido de Gobierno tendrá en la mesa directiva dos puestos y serán en la primera vicepresidencia de la Cámara y el Senado con Honorio Enríquez y Oscar Villamizar, quienes pertenecen al Centro Democrático.