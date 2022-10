Magistrado de la JEP asegura que objeciones no paralizan la jurisdicción

El magistrado de la JEP Camilo Suárez, en el tercer día de la Cátedra Europa que realiza la Universidad del Norte en Barranquilla, declaró que las seis objeciones que ha hecho el presidente Iván Duque no afectan el normal funcionamiento de esta jurisdicción ni tampoco se paralizará.



En medio de toda la controversia que ha generado la JEP, el magistrado Camilo Suárez también dijo que este "no es un tribunal de venganza".



“La JEP es un escenario de reconciliación, de verdad y de establecer responsabilidades, lo que busca es la paz de manera duradera. Para eso son los espacios de verdad y aceptación, para que esto jamás vuelva a ocurrir y se garantice los derechos de las víctimas”, aseguró el magistrado.



Suárez también afirmó que los resultados obtenidos por la JEP han sido positivos e indicó que, a la fecha, esta justicia ha recibido más de 13.500 solicitudes de comparecientes.



“Lo que ha hecho la JEP es muy positivo en comparación a otros tribunales del mundo”, finalizó.