"Me tienen vuelto m... sin una prueba": Armando Benedetti sobre acusación por lavado en su contra

El senador Armando Benedetti, que enfrenta un lío jurídico por el llamado a indagatoria por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por presunto enriquecimiento ilícito de casi $ 3.000 millones de pesos, se defendió y aseguró que todos los señalamientos son falsos e infundados.

"Yo no tengo ni un solo bien ni una sola cuenta en el exterior. ¿A quien le envié a Francia? Fue a un exnovio de mi hija", sostuvo el legislador.

"Es una cosa perversa que a mi me crucifiquen. ¿Quién me repara el daño que me han hecho?", añadió.

De acuerdo con el congresista, las cuentas que se le están haciendo y que mostrarían un incremento injustificado en su patrimonio no tienen en cuenta que tiene deudas por más de 840 millones de pesos.

"Yo tengo solo dos bienes y todo es con préstamos bancarios y todo está declarado", aseguró.

"Este es el octavo informe en el cual me están haciendo una investigación. Es un informe, no es un dictamen. Un dictamen tiene que hacerse con personas especializadas. Quienes hicieron el informe no están siendo habilitadas para el dictamen", añadió.

Benedetti aseguró que su buen nombre está por el suelo, sin una sola prueba.

"No tienen ni una sola prueba, ni un solo testigo. Y hacen un informe donde no tienen en cuenta, ni cesantías, ni impuestos", afirmó.

Escuche al senador Armando Benedetti en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: