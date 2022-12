Mi único aval y mandato serán las firmas y la gente: Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para hablar de su candidatura, de sus propuestas y de la visión de ciudad que tiene y piensa implementar en la capital del país.

Le puede interesar: ¿Cuáles son las propuestas de Carlos F. Galán en materia de movilidad para Bogotá?

Publicidad

“Yo no pertenezco a Cambio Radical. Hace un año renuncié y estoy construyendo este movimiento independiente que se llama ‘Bogotá para la gente’, que es con firmas”, dijo.

Aseguró que su aval y mandato será el de las firmas y el de la ciudadanía, que no tiene jefes políticos y que su único propósito es trabajar por Bogotá.

“Mi aval son las firmas y creo que eso me da una independencia para no tener jefes políticos y no tener que responderle a nadie. Asimismo, no tener compromisos que vayan a coartar mi libertad como alcalde. Creo que esto será una ventaja para Bogotá”, manifestó.

Galán precisó que no entrará en “el juego” de hacer “una campaña de todos contra alguien” porque considera eso no le sirve a Bogotá y va en contravía de lo que piensa implementar en su gobierno.

Publicidad

“Yo estoy de segundo en las encuestas y si hay sectores que quieran sumarse a mi candidatura y creer en esta opción de centro que quiere romper la polarización, bienvenidos”, apuntó.

En ese sentido, dejó claro que quienes lo quieran acompañar deben tener claro que será un acompañamiento sin condiciones ni compromisos.

Publicidad

“No voy a renunciar a principios, a propuestas o a ideas por cuenta de hacer componendas. A eso no le jalo porque no le conviene a Bogotá. Mi candidatura es de centro. La polarización no le conviene a la ciudad”, puntualizó.

Escuche la con Carlos Fernando Galán en Mañanas BLU aquí: