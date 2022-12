MinHacienda había prometido ley para bajar aporte de salud de pensionados: Lizcano

En entrevista con BLU Radio, el senador Mauricio Lizcano dijo que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante el trámite de la reforma tributaria, en el Senado, prometió una ley para rebajar aporte de salud de los pensionados y que por esa razón no debía ser incluida en la misma.



“Ese artículo venía en la reforma tributaria y pasó en las comisiones económicas conjuntas. El Gobierno ahí no se opuso. Cuando llegó a la Plenaria del Senado (…), el ministro de Hacienda en ese momento dijo: ‘no lo hagamos en esta reforma que el Gobierno va a tramitarlo en una ley aparte’”, manifestó.



Agregó que, con base a esta declaración, el Congreso aceptó retirar la proposición que ya estaba aprobada en las comisiones conjuntas, en la Plenaria de la Cámara y solo faltaba la aprobación en Plenaria del Senado.





Le puese interesar: Santos objetó leyes que reducen aportes de pensionados y días coptizados a mujeres.





De otro lado, Lizcano manifestó que el Congreso no aceptará las objeciones del Gobierno para rechazar el proyecto que reducía, del 12 al 4 por ciento, los aportes de salud de los pensionados.



En ese sentido, el congresista manifestó que esa será una decisión que deberá tomar la Corte Constitucional. “Esa decisión la debe tomar la Corte Constitucional porque cuando uno le da aval a un proyecto no se puede retirar. De eso habla la Constitución”, puntualizó.



Agregó que “es tan legal que el Gobierno objete las leyes, como que el Congreso no acepte las objeciones”.



El Gobierno argumenta, en su informe de objeciones, que el proyecto presentó vicios de trámite y violaciones a los principios de equidad, progresividad, en materia tributaria, y sostenibilidad fiscal.



Cabe recordar que, según el Ministerio de Hacienda, esta iniciativa, como la que buscaba reducir el número de semanas cotizadas por las mujeres, representan un gasto alto y considerable que el Gobierno no puede asumir.



Publicidad