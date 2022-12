No hemos pensado revocar magistrados ni debilitar las Cortes: Iván Duque

El candidato a la Presidencia Iván Duque se reunirá con el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, para exponer sus ideas frente a su proyecto de reforma a la justicia.



“Fue una cita que pedí hace pocos días”, aseguró.



“De ninguna manera hemos pensado ni en revocar magistrados ni encrestarle autonomía ni debilitar el sistema de cortes”, declaró el aspirante cuya propuesta ha generado inquietud en sectores académicos y de opinión.



“Yo no pienso ser un presidente que venga a imponer su visión de la justicia, lo que me interesa es formar un gran consenso nacional de las fuerzas políticas y con participación de las cortes para que podamos tener la mejor reforma posible”, sostuvo.



“Lo que nosotros vamos a hacer es promover ese consenso”, agregó.



Sobre la idea de unificar las Cortes, Duque señaló: “Ese es un tema que siempre está abierto. Si es una, son dos o son tres, lo importante es que en este momento analicemos bien el sistema de cortes y ver como lo hacemos más eficiente. Como podemos mejorar la administración de recursos y como podemos fortalecer las primeras y segundas instancias para que las Cortes se conviertan mucho más en unificadoras jurisprudenciales, que permitan que los jueces administren mejor la justicia cercana al ciudadano. Eso no es un tema tabú, tampoco de atropello institucional, es un mecanismo de liberación”.



Frente a la tutela, el aspirante dijo que su idea es fortalecerla y no acabarla.



