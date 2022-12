“No puede ser la ley del embudo”: conservadores reclaman poco apoyo del Gobierno

Al término de una reunión de la bancada conservadora con el viceministro del Interior, Francisco José Chaux, los legisladores le reclamaron al Gobierno Nacional más apoyo a las iniciativas que presentan en el Congreso y que se están hundiendo por falta de espaldarazos del Ejecutivo, como le ocurrió al Ministerio de la Familia, que fue presentado el año pasado y no pasó.

“El Gobierno vino a pedirnos acompañamiento para unos proyectos y, por supuesto, el partido, como partido de Gobierno, siempre ha estado dispuesto, máxime cuando son proyectos anticorrupción, pero hicimos el reclamo”, manifestó el senador conservador Efraín Cepeda.

“Hicimos el reclamo de que esto es una ley del embudo. Eso no puede ser de que simplemente el Gobierno pida el acompañamiento del partido y el partido es bueno para apoyar los proyectos del Gobierno, pero no es bueno para que se apoye nuestras iniciativas. Esas no han tenido ningún eco”, expresó.

Por otro lado, le pidieron al Gobierno Nacional que se debatan proyectos de ley que beneficie a los colombianos.

El reclamo se dio faltando un día para el inicio de una nueva legislatura, este 20 de julio.

