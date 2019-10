“Nos hemos preparado toda la vida para este momento”: Claudia López

Por: Redacción Digital BLU Radio

Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, María del Carmen, su mamá, y Angélica Lozano estuvieron en Mesa BLU donde explicaron cómo se desarrolló su campaña para la Alcaldía de Bogotá.

“Trabajé hasta el último minuto porque lo último que se pierde en la vida es la fe. Trabajamos sin descanso, no perder la fe nunca, prepararnos para cada detalle, para los debates (…) y así llegamos hasta aquí”, contó Claudia.

Destacó su triunfo del domingo y se describió como una “mujer diversa”.

“Soy mujer, soy diversa, soy mujer de centro izquierda, que eso en Colombia todavía es muy difícil, soy mujer hija de una maestra y de un hombre humilde de Boyacá, no me falta si no ser afro e indígena para haber roto todas las barreras en una elección”, indicó.

Claudia López expresó que siempre ha tenido la vocación de servir a los demás y que por eso inicialmente pensó en estudiar Medicina. “Siempre quise servir, quería ser médica (…) me apasiona el conocimiento, el servicio público”.

Reveló que conoció a Angélica Lozano, su actual pareja y con quien lleva 7 años de relación, cuando Lozano era alcaldesa local de Chapinero.

Por su parte, María del Carmen, madre de la alcaldesa electa, dijo que su hija siempre se ha caracterizado por ser una mujer que expresa y ejecuta lo que piensa.

"Se ha caracterizado por mostrar sus ideas, dar su opinión o decir yo voy a hacer”, puntualizó.

Entre tanto, Angélica Lozano afirmó que será María del Carmen la encargada de acompañar a Claudia López en varias de sus propuestas.

“El cargo de la primera dama no existe, pero la señora Carmen va a estar muy ocupada estos años en esta labor social que ella hace”, dijo Lozano.

