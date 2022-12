Ponencia en Cámara de ley estatutaria de JEP no incluye inhabilidades a magistrados

Fue radicada en la noche de este lunes en la Secretaría General de la Cámara de Representantes la ponencia para el segundo debate de la Jurisdicción Especial de Paz, cuyo debate se espera inicie esta semana en la Cámara.

Publicidad

El representante ponente es Hernán Penagos, del partido de la U, y en la ponencia establece cambios a 52 artículos del proyecto que fue aprobado en Senado. Aunque se mantiene el régimen de inhabilidades para los magistrados del tribunal, no se incluyen los aspectos concretos incluidos por Cambio Radical y que prohibían, entre otros, a defensores de DDHH ser magistrados de la JEP.

También establece que será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el tribunal especial de paz.

Publicidad

Entre otros cambios está la creación de una dependencia para garantizar la participación efectiva de las víctimas, cambios en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, cambios en los requisitos para el tratamiento especial en ese tribunal y la pérdida de tratamientos especiales si los excombatientes incumplen las condiciones del sistema.

Publicidad

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo a través de Twitter que el Gobierno mantiene diferencias con el texto de la ponencia.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el Gobierno mantiene concretamente dos diferencias con el texto de la ponencia.





La primera es relacionada con las condiciones que se deben cumplir para perder los beneficios del sistema.





"Nosotros hubiésemos preferido que se dejase un concepto genérico de la obligación de contar verdad plena, y no entrar en los detalles de qué tipo de delitos, creo que lo que debería decirse es que quien incumpla el compromiso de aportar verdad plena perderá los beneficios que tiene contemplado el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", señaló.





Otra diferencia del Gobierno es sobre el incremento de penas por delitos sexuales contra menores de edad.





"Por unidad de materia no cabe en este proyecto que es de justicia transicional. Estamos de acuerdo que se modifique el código penal y que se incrementen las penas, pero este proyecto de la JEP no modifica el código penal, pero aquí lo estamos es regulando una justicia transicional y no estamos modificando el código penal colombiano", aclaró.