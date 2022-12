Proyecto de reforma política no moderniza sistema electoral: Misión Electoral

La Misión Electoral Especial, encargada de formular recomendaciones al Gobierno colombiano en este tema, señaló que el proyecto de reforma política que debate el Congreso se ha tornado contradictorio e ineficaz al no cumplir con la modernización del sistema comicial ni ampliar la democracia territorial.



En un comunicado, la misión, integrada por politólogos, sociólogos y abogados, advirtió que el proyecto "no hace ni más moderno el sistema electoral ni ayuda a ampliar la democracia territorial para que esta sea más inclusiva".



"La actual reforma que debate el Congreso no es clara en los problemas que busca resolver, ha venido perdiendo coherencia y, en la medida que tras cada debate se improvisan fórmulas de artículos, se ha tornado contradictoria e ineficaz", señalaron los expertos.



Esa instancia, creada según lo estipulado en el acuerdo que firmaron en noviembre pasado el Gobierno y las Farc, indicó que con ese proyecto se "retrocede" frente a lo propusieron en abril pasado.



Los expertos manifestaron en concreto su preocupación por "áreas como la arquitectura del sistema electoral, la representatividad territorial, el seguimiento a la financiación de las campañas y la ampliación de espacios de participación política de la mujer".



La directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios Cabrera, señaló declaraciones citadas en el comunicado que "lamentablemente, Colombia está perdiendo la oportunidad de darle autonomía, independencia e imparcialidad al Consejo Nacional Electoral (CNE)".



Barrios puntualizó que "ni la nominación, ni la elección de los miembros del CNE debe quedar en manos del Congreso" y alertó que "no avanzar en este sentido sería hacer reformas cosméticas e intrascendentes".



La también integrante de esta misión Elisabeth Ungar mencionó entre los reparos que la reforma no establece en materia de financiación de la política medidas para romper la relación entre ilegalidad, corrupción y política.



Por otra parte, los expertos destacaron que "acertadamente" se ha mantenido en el proyecto el registro de afiliados.



"Avanzar hacia partidos de afiliados definitivamente contribuye al fortalecimiento y democratización interna de las organizaciones políticas, permitiendo a su vez que la conformación de listas cerradas sea el resultado de consultas internas y no de decisiones arbitrarias", detalló el documento.



Para integrar esta instancia fueron escogidos los politólogos Elisabeth Ungar y Juan Carlos Rodríguez-Raga; los abogados Alberto Yepes y Armando Novoa, al igual que los sociólogos Jorge Enrique Guzmán y Salvador Romero Ballivián, a los que se unió un representante de la MOE.



La misión se instaló en enero pasado con la tarea de hacer recomendaciones sobre los ajustes normativos e institucionales necesarios para asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral.



Además, con el objetivo de aportar ideas para modernizar y hacer más transparente el sistema electoral colombiano, uno de los asuntos incluidos en el acuerdo de paz firmado con las Farc en el punto referente a participación política.



