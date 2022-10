¿Quién es la oposición en Colombia?

El revés sufrido por el Gobierno Duque en el Congreso hace preguntar a muchos quiénes son los reales miembros de la oposición en Colombia. El debate se atizó, además, con la reciente portada de la revista Semana en la que se pregunta si esta sería la figura del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras quien fue decisivo en la derrota del Ejecutivo en el Legislativo.



Le puede interesar: Cámara hunde objeciones de Duque a Ley Estatutaria de la JEP



Según el senador Germán Varón Cotrino, Vargas Lleras no encuadra en dicha definición. El congresista recordó las múltiples ocasiones en que la bancada de Cambio Radical no ha apoyado a la administración nacional.



“Al país le va mal si nosotros empezamos a rajatabla a negar todo y a tratar de hacer una oposición extrema que impida que el Gobierno funciones”, sostuvo Varón Cotrino.



La senadora Angélica Lozano, por su parte, celebró la independencia del Congreso frente a las objeciones de la Ley estatutaria de la JEP.



“La oposición tiene mucha diversidad”, apuntó.



Para el senador Jorge Robledo, encontrarle un jefe a la oposición es una búsqueda estéril.



“Es natural, entre los seres humanos los matices son una inevitabilidad”, indicó Robledo.



Gustavo Bolívar, de Decentes, sostuvo que su movimiento es una parte importante de la posición, pero que sería un contrasentido intentar acaparar dicha figura. Además, se refirió a las dificultades de Gustavo Petro quien no cuenta con un partido que posea personería jurídica.



En concepto del congresista Luis Fernando Velasco, la posición independiente del Partido Liberal obedece al contraste entre las políticas públicas del Gobierno frente a las impulsadas por su colectividad.



Escuche estas entrevistas:

Publicidad