Santrich podría tomar posesión este jueves de curul en Cámara de Representantes

Por: Kenneth Torres, BLU Radio

Blu Radio conoció que en las últimas horas la mesa directiva de la Cámara de Representantes radicó ante la comisión de acreditación los documentos que presentó el líder político de las Farc a esta corporación, incluidos los conceptos que envió el Consejo de Estado hace unos días, donde explicaban en qué etapa del proceso se encontraba las sentencias de ‘Santrich’.



En las primeras horas de este jueves se espera que se reúna la comisión de acreditación y profiere un acta donde indica que el líder de las Farc sí acreditó los documentos necesarios para su posesión.

“Es un proceso de acreditación de requisitos y no puede tardar, si no hay contratiempo o alguna complicación con los requisitos de Jesús Santrich, no debe tardar más de cuatro o cinco horas. Siempre y cuando estén tres miembros de la comisión presentes en Bogotá”, expresó el presidente de la comisión de acreditación, el representante Wadith Manzur.

Los documentos que verificaría la comisión corresponden a que sea colombiano, mayor de 25 años, que no tenga antecedentes penales, fiscales y disciplinarios; junto a su hoja de vida.

De no reunirse este jueves, la comisión de acreditación sería el lunes de la próxima semana, cuando fue citada a plenaria la Cámara de Representantes.

La Farc señaló que están a la espera que la Cámara defina el día de posesión para que regrese a Bogotá de la zona vereda donde se encuentra ‘Jesús Santrich’.