Se destraba discusión de Justicia Especial de Paz en el Senado

La Plenaria del Senado inició la discusión de la Justicia Especial de Paz luego de un agitado debate por la presentación de 24 impedimentos, los cuales fueron negados en su mayoría.



El ausentismo en la sesión también se convirtió en un gran problema para arrancar la discusión de la JEP, pues el quórum no superó los 53 senadores.



El Centro Democrático se ausentó del recinto argumentando que no hay disposición en el legislativo para discutir el proyecto. "Ahí estamos, afuera en el salón social, todos los senadores del Centro Democrático para dar el debate, pero si este Gobierno no es capaz de constituir un quórum, flaco favor le haría el Centro Democrático al país y a un Gobierno absolutamente débil y timorato en hacerles las mayorías que no pueden controlar", expresó Jaime Amín, vocero de ese partido.



Claudia López, del Centro Democrático, respondió: "los senadores del Centro Democrático, muy disciplinados para venir al salón social para almorzar por cuenta del Gobierno, pero no a ejercer la función por la que se hicieron elegir".



"Este es el tipo de espectáculos lamentables que acaban con la credibilidad del Congreso de la República. Llevamos más de seis horas en la discusión de unos impedimentos que no tienen ningún fundamento legal, o aquí alguien está haciendo una confesión de parte, que era miembro de un grupo armado ilegal o sus familiares, o que cometieron delitos en el conflicto armado", agregó la congresista.



El Centro Democrático subió el tono de la discusión, luego de que Pablo Cruz, vocero del movimiento Voces de Paz, interviniera en la Plenaria.



Enfrentamiento interno en el Partido de La U



El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, expresó su inconformidad por por la flota asistencia de los parlamentarios durante la votación de los impedimentos, por lo que pidió a los voceros de los partidos votar, incluyendo a su partido (de La U), cuyos miembros estuvieron dispersos en gran parte del debate.



Ante esto, su compañero de bancada, el senador Armando Benedetti, respondió molesto. "Usted quiere llamar a quorum para exhibir quienes estaban y quienes no estaban; eso no se le hace a un compañero, ni al mismo Gobierno, que en último sería el que iba a pagar los platos rotos de este tema. Le estoy hablando de lealtad, y la lealtad no se hace con numero de votos", dijo.



"Aquí a nadie se la ha pasado por la cabeza hundir un proyecto. De pronto aplazar una votación, sí", agregó.



Cadena de impedimentos genera tensión



24 senadores se declararon impedidos en votación de la JEP, lo que generó gran preocupación por parte del Gobierno. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se mostró extrañado, pues en los anteriores debates de la Justicia Especial no se registró tan alto número de solicitud de impedimentos.



"O participan en la discusión y votación, o no participan. Esto no le hace bien al proceso de paz ni al Congreso", dijo el ministro.