Sin Claudia López, candidatos a la Alcaldía se destaparon en Mesa Blu En Tacones

Este lunes se dio la primera gran entrevista a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante de Colombia, en BLU Radio. Mesa BLU y Agenda En Tacones unieron sus espacios para dar a conocer temas desde políticos hasta sexuales. Los siete aspirantes se destaparon con Vanessa de la Torre y Flavia Dos Santos.

Andrea Nieto, Ángela Garzón, Carlos Fernando Galán, Miguel Uribe, Holman Morris, Lucho Garzón y Luis Ernesto Gómez estuvieron desde la Plaza de Bolívar contestando sobre diferentes temas alrededor de sus candidaturas a la Alcaldía, así como otros más personales. estuvieron desde lacontestando sobre diferentes temas alrededor de sus candidaturas a la Alcaldía, así como otros más personales. Vea aquí:Claudia López explicó por qué no asistió a entrevista de candidatos a la Alcaldía

Posición y propuestas sobre la rumba extendida y una cultura de Bogotá 24 horas

-Carlos F. Galán:

“Las prohibiciones muchas veces generan dificultades porque crean actividad ilegal. Hay que trabajar en orden, pero también en libertad. Hay que permitir la rumba pero cumpliendo las normas para garantizar que no se afectan los derechos de los habitantes y los estudiantes”.

-Lucho E. Gómez:

“Propongo una Bogotá 24 horas. Hay grandes oportunidades de emprendimiento y generación de empleo en la noche. Es más seguro cuando las personas salen de la rumba de día que cuando salen a las 3:00 a.m. con problemas de transporte. Además, necesitamos la ciudad 24 horas para el transporte de carga en Bogotá”.

-Ángela Garzón:

“Va mucho más allá de las rumbas, va hacia los 300 mil trabajadores que hay en Bogotá que salen de sus trabajos y no tienen cómo volver a sus casas, porque finalmente el que sale a rumbear planean lo del taxi, pero es para aquellas madres que necesitan guarderías nocturnas, por ejemplo.

-Holman Morris:

“Lo que más daño le hace a Bogotá entre las 3 y 6 de la mañana es la rumba clandestina. Me sueño la Bogotá 24 horas con teatros, cines, bibliotecas y con un enfoque de crecimiento económico”. Vea aquí:Miguel Uribe preguntó a Holman Morris si perdonó “infidelidad política” de Petro

¿Qué hacer con trabajadoras sexuales?

-Miguel Uribe:

“Reconocer que es un trabajo y apoyarlas, pero hay que atacar de frente la trata de personas, la vulnerabilidad de las mujeres termina en trata de personas. Termina siendo uno de los problemas más grandes que tenemos y que lo hemos naturalizado. Desemboca en explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.

-Luis E. Gómez:

“Necesitamos políticas que tengan claridad sobre el marco de derechos humanos. Reconocer que es una forma de trabajo, la mejor manera de ampararlas y protegerlas es asegurando que tengan las mejores condiciones de salud y seguridad social”.

-Andrea Nieto:

“A las mujeres que ejercen esta labor tenemos que darle más oportunidades de trabajo, no solamente judicializar, necesitamos crear oportunidades para que ellas puedan tomar la opción de salir de allí”.

-Holman Morris:

“Perseguir las bandas de tratas de blancas. La trabajadora que no tiene un jardín nocturno corre el riesgo de entrar a la cadena de trata de mujeres por estas bandas criminales, que hay muchas en Bogotá”.

Lucha contra la venta de estupefacientes y posición sobre la dosis mínima

Lucho Garzón:

“Yo haría un convenio con el presidente Duque para decir que aquí no hay posibilidad de conciliar cosas diferentes a reprimirla totalmente, me plantearía seis meses. En persecución al microtráfico habría que hacer cursos, pedagogía y una metodología que permitiera que la Policía contribuya en eso. No podemos conciliar para nada con quienes abastecen”.

Angela Garzón:

“Propongo un plan de choque con Policía y Ejército para no permitir ni una sola banda criminal alrededor de lo colegios. No podemos permitir que los criminales estén observando a nuestros niños, mirando quiénes son vulnerables para volverlos adictos y después delincuentes. Penalizar a todos los que estén alrededor de colegios o parques con la dosis mínima”.

-Miguel Uribe:

“No he consumido ni fumado marihuana porque desde pequeño aprendí lo que hacia la droga, la droga mató a mi mamá. Aprendí que financia a los delincuentes. Si bien la dosis mínima es un derecho constitucional, tiene que tener unos límites, y llegan hasta donde terminan envenenando a jóvenes.

Vamos a atacar todas las ollas de Bogotá, para eso vamos a fortalecer la investigación e inteligencia criminal. Trabajar con el consumo, priorizar el trabajo en los barrios donde identificamos este tipo de bandas”.

-Luis E. Gómez:

“Si penalizamos la dosis mínima lo que estamos haciendo es ir al eslabón más débil de la cadena. Tenemos que combatir los verdaderos criminales. Se necesita un proceso de rehabilitación, cuando abordamos el consumo sin tabúes empezamos a resolver el problema con procesos médicos y equipos preparados”.

-Andrea Nieto:

“Las medidas que hay que tomar van desde la primera infancia, es una intervención total psicológica desde el cuerpo institucional. La persona que consume cuando entra a terapia puede contar lo profundo”. -Carlos F. Galán:

“Voy a liderar el aparato policial para enfrentar con toda a los delincuentes que les venden drogas a los niños. Entender qué es lo que lleva al joven a consumir droga, cuál es la situación alrededor. En Bogotá hay un servicio insuficiente de las personas que han caído en las drogas. A los que consumen no hay que perseguirlos como delincuentes sino tratarlos como personas que requieren una ayuda”.

-Holman Morris:

“El consumidor no es un delincuente. Creo en la concepción de la jornada única para que los niños se queden en los colegios. La mejor política siempre será la inversión social para quitar a los jóvenes de las bandas del microtráfico”.

¿De qué equipo son hinchas?

Lucho Garzón: Millonarios

Ángela Garzón: América

Miguel Uribe: Millonarios

Luis E. Gómez: Santa Fe

Andrea Nieto: Millonarios

Carlos F. Galán: Santa Fe

Holman Morris: Santa Fe

¿Qué tan buenos vecinos son?

-Ángela Garzón:

“No tengo problemas. Mis vecinos son muy tranquilos cuando hacen fiesta avisan (risas)”.

-Andrea Nieto:

“He tenido problemas por el tema de maltrato infantil porque vi a mi vecino pegarle a su hijo, entonces fui y empecé a timbrar en su apartamento, hablé con ella para que no lo hiciera”.

-Carlos F. Galán:

“Teníamos vecinos que hacían mucho ruido. Llamé al apartamento y se acabó la rumba por fuera del apartamento, porque se quedaban era en la terraza”.

-Miguel Uribe:

“Soy buen vecino, trato de no molestar a los demás. A veces los aburro con el acordeón (risas)”.

-Holman Morris:

“Hay que crear casas de justicia donde estén las personas indicadas para dirimir los problemas entre vecinos”.

Infidelidad

-Andrea Nieto:

“Si perdoné una infidelidad amorosa, pero no sería capaz de perdonar una infidelidad política. Cuando uno está comprometido lo está de corazón, así mismo con la política, hay que tener un compromiso moral y ético. No hay nada peor para un ciudadano que sentir que el político al que eligió le fue infiel”.

-Miguel Uribe:

“La incoherencia genera incertidumbre. Uno no sabe a quién creerle. La infidelidad es grave en la familia, en casa y muy grave en la política. Es clave ser sincero y auténtico siempre, eso da ganancias en una relación”.

-Lucho Garzón:

“La autenticidad en política, y en todo, es mejor. Que cuando no se sepa algo se diga no sé. Prefiero la lealtad antes de la fidelidad. La lealtad es capaz de no acomodarse a una circunstancia. Sí he sido infiel, pero ahora soy muy leal. Pero eso no me hace sentir orgulloso. Aprendí que uno no puede hacerle daño a nadie”.

Entre otros temas, Lucho Garzón habló directamente sobre la inclusión y la discriminación: “La relación no es hombre-mujer, es el afecto, el amor, eso no define relaciones heterosexuales. Eso no es clave para el amor, ahí (en relaciones heterosexuales) también hay crisis”, aseguró.

-Holman Morris:

“Sí perdono la infidelidad política, por ejemplo, la de Santos con Uribe, porque le apostó a la paz. Gracias a eso tenemos una paz que ha calmado ese odio entre los colombianos”.

Vendedores ambulantes y espacio público

-Luis E. Gómez:

“Tenemos una realidad de inseguridad, el alcalde de la ciudad debe hacer que los policías estén mejor preparados. La manera de lograr una formalización es no persiguiéndolo, se trata de generar condiciones, no de prohibirlas”.

-Andrea Nieto:

“Debemos atacar el origen del problema y estas son las faltas de oportunidades. Tenemos que buscar las mafias y logísticas que hay detrás para contrarrestar a quienes invaden el espacio público. Muchas empresas que, teniendo toda la capacidad de ser responsable económicamente con la ciudad, lo que hacen es fomentar la informalidad y aprovecharse de las necesidades de las personas”.

