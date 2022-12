¿Vargas Lleras está utilizando el aparato estatal para recoger firmas?

¿Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República y ahora candidato presidencial, está utilizando el aparato estatal para recoger firmas a favor de su campaña? Eso es lo que se pregunta en primera instancia la Procuraduría en el departamento de Santander, que abrió una investigación preliminar para establecer si funcionarios del SENA en esa región del país recibieron la orden de llenar las planillas del candidato.



Sin embargo, podría no ser el único caso. Blu Radio recibió la denuncia de una mujer que es familiar de una empleado de la empresa estatal de correo 4-72, a quien le habrían dado la instrucción de recoger más de 500 firmas para Vargas Lleras como parte de su trabajo diario.



Juan Manuel Reyes, vocero de la firma, le dijo a este medio que, aunque no conoce el caso puntual, sí se expidió un comunicado interno en el cual se les advierte a los empleados que no están autorizados para desarrollar ninguna actividad de índole político.



Según el vocero, “la doctora Adriana Barragán emitió una circular, la número 05, en la que se le advierte a los trabajadores de las prohibiciones que están contenidas en el reglamento interno de trabajo, prohibiciones que se tienen para evitar cualquier tipo de participación en actividades de carácter político. Se emitió como medida preventiva en estos procesos”.



La circular hace referencia a que está prohibido imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso, así como impedirles el ejercicio del sufragio.



Por otro lado, Blu Radio también habló con el exdirector del SENA en Santander, David Suárez, quien negó los señalamientos y declaró que estará atento al llamado del Ministerio Público por la investigación en su contra que apunta a que, presuntamente, presionó a trabajadores, contratistas y aprendices a recoger firmas por Germán Vargas Lleras.



“Eso es totalmente falso. No hay pruebas, no hay documentos o alguna información que diga que yo estaba obligando, recomendando o recogiendo firmas”, expresó el funcionario.



Pero Wilson Carrero, vocero del sindicato del SENA en Santander, indica que las denuncias contra David Suárez, participando a favor de Cambio Radical en temas políticos, vienen de tiempo atrás: “Eso lo veníamos denunciando desde hace rato. Prácticamente los obligan a llevar firmas para apoyar la candidatura del candidato Vargas Lleras”, reitera.



También dice que en el departamento es conocido que David Suárez llegó a la entidad 11 años atrás de la mano del entonces senador Bernabé Celis como cuota de Cambio Radical, partido fundado por Vargas Lleras.



En los próximos días la Procuraduría General de la Nación llamará a varios trabajadores y contratistas del SENA en Santander para que rindan versión de los señalamientos contra Suárez.



Esta es la circular emitida en septiembre por directivas de 4-72:



