Yo no le como cuento: alcalde de Bucaramanga al procurador

Con nueve indagaciones preliminares y 15 investigaciones ya formales, Rodolfo Hernández Suárez, pasó a ser el alcalde con más procesos disciplinarios en todo el país.

Sus desatinadas declaraciones en contra de las mujeres venezolanas y el manotazo a un concejal de Bucaramanga son, entre otras, las investigaciones que tiene el mandatario local.

Al ser indagado por BLU Radio, aseguró que “no le come cuento” al procurador Fernando Carrillo. “Siento a la Procuraduría encima y debajo, me acosa, pero yo no le como cuento a nadie, yo no me he robado un peso”, dijo el alcalde.

Luego de la agresión al concejal Jhon Claro, el alcalde fue suspendido durante tres meses por la Procuraduría, pero tras una acción de tutela tuvo que ser reintegrado en el cargo.

“Como yo no me he robado un peso no le tengo miedo a los organismos de control, cuando aquí se robaron todo y los mismos que me atacan, nunca han tenido una sanción disciplinaria ni penal”, añadió.

El mandatario, también, ha sido polémico por presunta participación en política.