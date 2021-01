Busquemos siempre llenar nuestra vida de Dios: Padre Rafael de Brigard

Ahondar en el significado de lo que creemos, no quedarse en las simples apariencias o no enfocarnos en historias sobre las cuales no se ha preguntado nunca su significado, no leer relatos sin sentido y, sobre todo, no dejar que nuestra fe se convierta en algo folclórico.

¿Qué pasa si nos damos cuenta de que él es el camino la verdad y la vida? En esa época las personas humildes fueron quienes se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Dios.

Hay muchas personas que tienen una semilla o braza de la fe, pero no se lanzan para que esa braza sea una llama de fe y el tiempo puede apagar los más nobles deseos.

Escuche aquí la reflexión dominical del padre Rafael de Brigard: