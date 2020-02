Hombre y su madre se enfrentaron con delincuentes que pretendían robarles su moto

Por: Camilo Cruz, BLU Radio

Cuando llegaba a su casa, luego de dar el primer paseo con su moto recién comprada, un hombre, habitante de la localidad San Cristóbal, fue abordado por cuatro delincuentes en moto, quienes, sin mediar palabra, lo intimidaron a él y a su mamá con un arma de fuego.

Al percatarse del inminente peligro, el hombre y su madre se enfrentaron con dos de los delincuentes usando los cascos de la motocicleta, logrando reducir al ladrón que portaba un arma.

Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que, al notar la reacción de las víctimas, uno de los asaltantes sale huyendo, mientras su cómplice forcejea en el piso.

Le puede interesar: Delincuente que murió en fleteo en Floridablanca acababa de salir de la cárcel

Los otros dos ladrones intentaron reaccionar, pero, al notar que la comunidad del sector estaba prevenida de lo ocurrido, decidieron huir.

La víctima de este hecho, quien por seguridad no quiere revelar su nombre, aseguró que en el momento en que los delincuentes huyeron, avisó a las autoridades, quienes al notar que no se consumó el hurto, no recibieron la denuncia.

Publicidad

“Dijeron que no hubo ni hurto, ni víctimas, ni capturados. No quedó un precedente ni nada (…). Intenté ponerla por la plataforma de la Policía y la Fiscalía, pero la página no carga, los datos no coinciden”, dijo.

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

undefinedundefined