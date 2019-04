Campesinos de zona del Catatumbo bloquean paso vehicular entre Ocaña y Cúcuta

Por: Cristian Santiago, BLU Radio

Desde los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata y El Zulia salieron unos 800 campesinos para protestar en contra de los incumplimientos del Gobierno Nacional y el Departamental a cada uno de los acuerdos pactados en diferentes protestas sociales que se han desarrollado en Norte de Santander.

En este sentido, desde el pasado 24 de abril tomaron la decisión de movilizarse al punto de llegar al corredor vial que comunica a Ocaña con la ciudad de Cúcuta. Desde entonces permanecieron a un lado de la vía de manera pacífica esperando la presencia del gobernador, William Villamizar Laguado, quien, según comunicaciones, estaría reuniéndose con ellos la mañana de este domingo.

Sin embargo, y ante el supuesto incumplimiento a esta cita, los campesinos tomaron la decisión de cerrar el eje vial. Por este hecho la ciudad de Cúcuta esta incomunicada con Ocaña y la Costa Atlántica, así como la zona del Catatumbo.

Cabe recordar que los campesinos piden para la subregión del Catatumbo una mayor inversión en temas de vías, acueductos, escuelas, puesto de salud. Además, que se cumpla con los acuerdos pactados en La Habana, Cuba, que se elimine la política de erradicación forzada y fumigación de cultivos ilícitos para darle paso a la sustitución gradual. Por último, esperan que cesen los asesinatos y las amenazas en contra de líderes sociales.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, aseguró que el bloqueo de la vía lo estaban haciendo los campesinos del Catatumbo por cuenta propia, pues no se había concretado ninguna reunión.

"Yo quiero ser muy claro, nosotros nunca hemos concretado esa reunión, enviamos a unos funcionarios que no fueron atendidos de la mejor manera, y no sabíamos los puntos que se iban a tratar, hasta hoy fue que los sacaron, por eso es que no había ningún compromiso por ese tema. El bloqueo que están haciendo es por cuenta de ellos", aseguró Villamizar.