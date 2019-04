Dos años tras caída del edificio Portales de Blas de Lezo II: hablan las víctimas

Por: Wendy Tapias, BLU Radio

Este 27 de abril se cumplen dos años que ocurrió la tragedia que dejó marcada la ciudad de Cartagena, el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, lugar en el que terminaron 21 personas fallecidas, todos obreros.



Por estos hechos fue capturado 'El Clan Quiroz', Wilfran Quiroz, propietario de la edificación, se encuentra privado de la libertad en la Cárcel San Sebastián de Ternera y deberá responder por los delitos de urbanización ilegal, homicidio culposo, lesiones culposas, estafa y uso de documentos de estafa. De sus familiares, quien cada uno tenía una empresa dedicada a la construcción, algunos están en casa por cárcel y otro en prisión intramuros.



Los sobrevivientes de esta tragedia aseguraron que la reparación no se ha realizado cómo esperaban, y por parte de los familiares de las víctimas la opinión es igual.



"A nosotros nos ayudaron los primeros 3 meses, por ejemplo, a mí me dieron $300.000 y yo perdí a cuatro de mis familiares, de los siete que trabajaban en la obra, mis hijos tenían 5 años trabajando con ellos. Nos tocó venirnos a vivir a Córdoba y las condiciones acá no son las mejores, pedimos que se nos reparen", afirmó Magali Madera para BLU Radio.



De las personas que compraron en cada una de las edificaciones construidas por los hermanos Quiroz, algunas continúan viviendo en sus apartamentos, otros por el contrario les ha tocado irse por miedo a una nueva tragedia.



El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, aseguró que encontraron antecedentes de las acciones del Distrito cuando ocurrió la tragedia.



"Hemos encontrado algunos antecedentes documentales sobre las acciones del Distrito en su momento en esa situación. A través de la Secretaría de Participación, Oficina de Riesgo de la Escuela Taller, entre otros, realizaron la caracterización de las víctimas de manera detallada. Se hace referencia del pago de subsidios de arriendo, de unos auxilios de sostenimiento por dos meses, la creación de unidades de negocios por dos millones de pesos y subsidios de alimentación”, dijo.



“En este encargo le haremos seguimiento a los compromisos y trataremos de cumplir, lo que no se ha cumplido", añadió.