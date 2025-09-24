A tiros asesinaron a líder juvenil del Centro Democrático en Chigorodó, Antioquia

A tiros asesinaron a un líder juvenil del municipio de Chigorodó. Los hechos ocurrieron en una vivienda de zona urbana cuando departía con amigos.

Autoridades en el Urabá antioqueño investigan el crimen del que fue víctima en las últimas horas este reconocido líder social del municipio de Chigorodó.

Preliminarmente, se ha conocido que los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Bosque, cuando la víctima, identificada como Yeimar Gamboa Yepes, fue atacado con arma de fuego, y los delincuentes, tras perpetrar el hecho, huyeron con rumbo desconocido.

Gamboa Yepes era candidato al Consejo Municipal de Juventudes en esa localidad por el Centro Democrático, el mismo partido por el cual había aspirado al Concejo Municipal en las más recientes elecciones locales.



El coronel Jovani Cepeda, comandante de la Policía Urabá, indicó a Blu Radio que se avanza en las labores de recolección de información sobre el caso, especialmente de cámaras de seguridad de la zona, para establecer las circunstancias de los hechos y los responsables del mismo.

"Estamos recolectando información. Se hizo una verificación inicial con la familia, pero debido a la situación no se suministró más que la información básica, datos generales. Esperamos desplegar las capacidades de la Policía Judicial para empezar a identificar quién tiene información y si podemos recuperar la información que haya en cámaras de seguridad", afirmó.

#Atención A tiros asesinaron a un líder juvenil del municipio de @AlcaldChigorodo. Los hechos ocurrieron en una vivienda de zona urbana cuando departía con amigos. La @Registraduria y el Partido @CeDemocratico rechazaron el crimen que es investigado por @PoliciaUraba.#MañanasBlu pic.twitter.com/qxzS6j7z42 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 24, 2025

Organizaciones sociales en el departamento, como la Fundación Sumapaz, rechazaron el homicidio de este joven que también lideraba procesos de reconciliación en la región y había participado horas antes del ataque en un encuentro sobre liderazgo y salud mental.

Publicidad

Hernán Cadavid, congresista del Centro Democrático, se pronunció al respecto: "Rechazamos, repudiamos este tipo de hechos de violencia contra la juventud de Colombia. Hoy un equipo de trabajo, un equipo de amigos, está totalmente destruido por la violencia que no cesa en este país".

“Este hecho atenta contra la vida, la juventud y la democracia. Solicitamos a las autoridades competentes investigar lo ocurrido y las garantías de seguridad para un proceso electoral en paz, con pleno respeto por la vida y la integridad de nuestros jóvenes”, indicó la Registraduría Nacional a propósito de las elecciones a los Consejos de Juventud el próximo 19 de octubre.