Capturan en Medellín a ‘El Brother’, supuesto líder comunitario que hacía loteos ilegales

En medio de acciones contra el loteo ilegal en Medellín, las autoridades capturaron a alias ‘El Brother’, señalado de dirigir, durante al menos cinco años, una estructura dedicada a este tipo de acciones en el corregimiento de San Antonio de Prado.

La red criminal comandada por ‘El Brother’ vendía estos terrenos incluso en zonas protegidas por autoridades ambientales, logrando engañar al menos a 37 víctimas, de las que lograron captar aproximadamente 1.240 millones de pesos.

Además, las autoridades en la capital de Antioquia destacaron que el hombre habría promovido el loteo irregular de cerca de 100 predios ubicados en áreas de protección ambiental, afectando el territorio y el patrimonio de decenas de familias de escasos recursos.

Fue capturado alias “El Brother”, señalado de promover el loteo ilegal en San Antonio de Prado, engañando a familias y ocupando suelos de protección ambiental. 🚨



Gracias a las denuncias ciudadanas y al trabajo articulado con la Fiscalía y el Ejército Nacional, se frenó este… pic.twitter.com/uRUkkGAZoZ — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) December 12, 2025

“La investigación adelantada permitió establecer que este sujeto, ‘El Brother’, utilizaba una fachada de un supuesto líder comunitario para supuestamente legitimar sus acciones, mientras que, en realidad y por el otro lado, obtenía beneficios económicos, todos ilegales”, destacó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.



Tras su captura, un juez legalizó el procedimiento y le impuso medida de aseguramiento domiciliaria, además de la prohibición expresa de realizar cualquier tipo de transacción inmobiliaria.

Finalmente, destacaron las autoridades que van a continuar realizando este tipo de operativos para impedir que se siga afectando el territorio o engañando a la ciudadanía.