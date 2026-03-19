Dejan en firme la multa por más de $781.000 millones contra EPM por incumplimientos en Hidroituango

La decisión del alto tribunal mantiene vigente el fallo de un tribunal de arbitramento que concluyó que la empresa incumplió obligaciones contractuales en la construcción de la infraestructura y en la puesta en marcha del proyecto, lo que dio lugar a la imposición de una cláusula penal de apremio por parte de la sociedad Hidroituango.

En el laudo arbitral se determinó que los retrasos presentados durante la ejecución del contrato no justificaban el incumplimiento de los compromisos adquiridos por EPM.

Además, se estableció que las obras de desviación del río Cauca no se ejecutaron conforme a los parámetros técnicos pactados, lo que llevó a declarar el incumplimiento de varias cláusulas contractuales y a imponer la sanción económica.

EPM interpuso un recurso extraordinario de anulación, mecanismo excepcional que permite al Consejo de Estado dejar sin efectos decisiones arbitrales cuando se demuestra que se vulneraron reglas esenciales del proceso.



El argumento expuesto por Empresas Públicas de Medellín sostuvo que se debió aplicar una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al considerar que el caso tenía relación con normas sobre intercambio de energía eléctrica entre países miembros.

Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que la controversia no estaba relacionada con transacciones internacionales de energía, sino con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una central hidroeléctrica, por lo que no era obligatorio acudir a la interpretación prejudicial del tribunal andino.