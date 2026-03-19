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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dejan en firme la multa por más de $781.000 millones contra EPM por incumplimientos en Hidroituango

Dejan en firme la multa por más de $781.000 millones contra EPM por incumplimientos en Hidroituango

El Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de anulación presentado por EPM contra el laudo arbitral que le ordenó pagar una millonaria suma por incumplimientos en el contrato relacionado con el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.

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