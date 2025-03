Petro a gobernador de Antioquia: "Me gusta ser más presidente de los pobres que de El Poblado"

La corta visita del presidente Gustavo Petro al municipio de Turbo para inaugurar los Juegos Fronterizos generó impacto no solo en la localidad, sino que las palabras del mandatario volvieron a causar mella en su polémica relación con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

En la breve intervención de Petro volvió a cuestionar la disponibilidad de Rendón para asistir a los encuentros pactados en el departamento.

Según el mandatario, hubiera sido bueno que el gobernador de Antioquia asistiera al evento en Turbo, sin embargo, envió una pulla relacionada con las críticas que ha hecho en repetidas ocasiones sobre El Poblado.

Petro en la Inauguración Juegos Fronterizos en Turbo Foto: Presidencia-Ovidio González

"Él no viene nunca a donde yo voy. No le gusta sentarse a mi lado porque yo no soy tan blanquito. A mí me gusta ser más presidente de los pobres que presidente de El Poblado", aseguró.

Y aunque aún no hay una reacción de Andrés Julián Rendón ni confirmación de que fuera invitado al Urabá antioqueño, es una nueva crítica que se da menos de 48 horas después de que el gobernador de Antioquia celebrara el bombardeo contra integrantes del Clan del Golfo ordenado por el presidente Petro en el municipio de Segovia, en una evidencia de los altibajos de la relación de los mandatarios.

Pero allí no paró la polémica, ya que Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo, le dijo al presidente Petro que "los alcaldes están desesperados" por la falta de atención del Gobierno nacional para poder ejecutar proyectos en la zona fronteriza del Pacífico.

"El mensaje de los alcaldes es que nos designen un consejero para que nos presten atención en el Gobierno nacional. Una persona que se siente con los alcaldes para sacar adelante y ejecutar los proyectos que tenemos radicados. Los alcaldes nos reunimos ahorita y están desesperados, presidente", declaró Abuchar

Inauguración Juegos Fronterizos en Turbo Foto: Presidencia-Ovidio González

Aunque no hubo una respuesta directa para Abuchar, parte de la intervención se centró en una discusión que quiso instaurar el presidente Petro sobre la funcionalidad de Puerto Antioquia. Según el mandatario, en el Urabá antioqueño no se puede repetir lo que pasa en el puerto de Buenaventura.

Petro fue enfático en invitar a los alcaldes de la subregión a que se ponga especial atención a lo que pueda pasar en el megaproyecto para que sean los municipios los beneficiados por la economía que llegará al puerto.

"¿A quién le sirve el puerto? ¿Vamos a repetir el caso de Buenaventura? Usa el territorio, pero hay un muro que separa el puerto de la ciudad de Buenaventura y no se ve ni la plata y eso no puede pasar en el Urabá, ¡ojo!", advirtió el jefe de Estado.

Finalmente, el presidente Petro aseguró que cambió el delegado de la Presidencia en la Junta Directiva de Corpourabá, como también se cambió el delegado del Ministerio de Ambiente, pues, según el mandatario, no quieren desobedecer la orden de la ANLA de que el proyecto se haga de la mano con la comunidad.