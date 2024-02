Una madre que cuenta los días de su hijo desaparecido

"

"Hoy son 679 días esperando a Camilo. Hay días que pongo un textico en las redes sociales, y yo creo que lo que me mantiene fortalecida es la oración. Pedirle a Dios todos los días que me dé fortaleza, que no me deje desfallecer", dijo la mujer este martes a EFE en Medellín.

EFE - Foto: X @DondeEstaCamilo