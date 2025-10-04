Él es el motociclista que murió en piques clandestinos en Cartagena: tenía 31 años

Un trágico accidente ocurrido en la noche del jueves 2 de octubre en Cartagena dejó tres personas muertas durante una competencia ilegal de piques clandestinos. El hecho tuvo lugar en el sector de Las Ramblas, al norte de la ciudad, y quedó registrado en un video que muestra la violencia del impacto.

Entre las víctimas se encuentra Javier Alonso López Julio, de 31 años, el motociclista que conducía la Kawasaki Z800 involucrada en el siniestro. De acuerdo con testigos, Javier perdió el control de la moto mientras participaba en los piques y embistió a Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, de 24 años, quien estaba a un costado de la vía. Las imágenes muestran el instante en que la joven es lanzada varios metros por el aire debido a la fuerza del golpe.

#ATENCIÓN 🚨 | Dos ingenieros murieron en un trágico accidente durante presuntos piques ilegales en Las Ramblas, Cartagena. Testigos denuncian que este corredor vial se ha convertido en punto habitual de carreras clandestinas sin control de las autoridades. pic.twitter.com/rlpSbfKcZx — ElTrino.Co (@EltrinoCo) October 4, 2025

Ubiellys murió de forma inmediata en el lugar, mientras que Javier Alonso falleció horas después en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Un tercer involucrado, Andrés de Hoyos Leguizamón, de 25 años, también perdió la vida tras ser trasladado a un hospital con lesiones severas.

López Julio, quien residía en el barrio Paseo Bolívar, era ingeniero en sistemas y vivía con su pareja y su hija de 3 años. Allegados señalaron que sentía una gran pasión por las motocicletas. “Para él, su moto era todo”, expresó una amiga del motociclista en declaraciones a El Universal.



Javier Alonso López Foto: Facebook

Un familiar reveló que Javier había considerado vender su moto en el pasado, pero desistió porque no recibió una oferta que le pareciera justa.