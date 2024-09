Gases del Caribe garantiza suministro de gas vehicular, pese a medida de Ecopetrol

Las estaciones de servicio de Barranquilla y la región Caribe que se abastecen de gas vehicular con el suministro de Gases del Caribe, recibieron un parte de tranquilidad por parte de la compañía, en el sentido de que seguirán recibiendo el combustible, pese a la medida adoptada por Ecopetrol ante la contingencia energética que enfrenta el país.

De acuerdo con lo que explica Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe, actualmente entregan un 10% de la oferta que hay en la región Caribe, lo que está garantizando a partir de otros proveedores y de otros contratos firmados.

"Nuestros usuarios de gas tipo vehicular pueden estar absolutamente tranquilos. En el caso de la región, nuestra Costa Atlántica, que opera Gases del Caribe, no vamos a tener ningún tipo de afectación. Nosotros primero que todo que dependemos muy poco de Ecopetrol porque tenemos múltiples campos de contratación en Córdoba, en Sabanalarga, en El Difícil, en la Guajira, etcétera. Además, nuestros contratos son contratos en firmes, así que realmente con nuestros usuarios hemos sido muy serios y muy responsables en ese en ese tema", explicó Dávila.

Señaló que actualmente tienen contratado lo suficiente como para atender dos años de demanda, en caso de que se extienda la suspensión de Ecopetrol, debido a la priorización que está haciendo la compañía para que sean las termoeléctricas las que usen este combustible, ante los bajos niveles de los embalses del país.

"Nosotros tenemos ya para para los próximos dos años contratados totalmente, pues digamos nosotros le damos prioridad a la firmeza de que no haya estos estos sobresaltos y pues seguimos tratando de conseguir los mejores precios y y la firmeza que es esencial para que no haya este tipo de sobresalto", indicó.

Frente al tema de Uchuva 2, el reconocido empresario del sector gasífero, reconoció su preocupación por las demoras que pueda generar la realización de consultas previas en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que los permisos de exploración fueron suspendidos temporalmente por un juez.

"Este es un campo supremamente importante que le va a dar gas al país en general por los próximos entre 18 y 20 años. Realmente no entendemos que se le dé prioridad a un interés particular por encima del interés del interés general. Yo creo que el gobierno, el país, las comunidades mismas tienen que que todos unidos y apuntarle a que esto salga lo más pronto posible te recuerdo no se puede repetir son 115 consultas previas", comentó Dávila frente al fallo de tutela que pone en riesgo el proyecto de exploración de gas más importante de país.