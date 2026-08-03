Planta de gas SPEC alcanza 93% de mantenimiento y se alista para reanudar operaciones en Cartagena

Con un avance del 93 % en su mantenimiento programado, la planta de regasificación de SPEC, ubicada en Cartagena y única infraestructura de importación de gas en Colombia, entra en su fase final de intervención. Las autoridades energéticas prevén que la operación se restablezca en las próximas horas tras varios días de trabajos técnicos.

Desde Medellín, en el Centro Nacional de Despacho de XM, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo seguimiento al proceso y confirmó que las labores avanzan por encima de lo proyectado.

“Hemos tenido la información de que ya entramos en la recta final. Vamos en un avance superior a lo esperado, por fortuna, en cerca del 93%”, señaló el jefe de la cartera.

El funcionario explicó que se trata de un mantenimiento programado a la regasificadora de SPEC, infraestructura fundamental para respaldar la demanda nacional de gas, especialmente en momentos de alta exigencia del sistema energético.



“Le vamos a hacer ahora un seguimiento más continuo para que ya el proceso final resulte satisfactoriamente”.

Durante estos días de intervención, el Gobierno destacó que el suministro de gas y energía eléctrica se ha mantenido estable gracias a la articulación entre los diferentes agentes del sector. Según el ministro, este proceso ha permitido garantizar la seguridad energética del país, incluso en medio de la contingencia.

Asimismo, subrayó que este tipo de coordinación es clave de cara a futuros retos, como el impacto del Fenómeno del Niño sobre el sistema energético nacional, que podría aumentar la presión sobre la generación y el abastecimiento.

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Con este avance, se espera que la planta de Cartagena retome su operación con normalidad en las próximas horas, lo que permitirá fortalecer nuevamente la capacidad de respuesta del sistema frente a la demanda de gas en el país.