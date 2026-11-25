Tras la culminación del operativo de rescate en el almacén Éxito Cartagena, donde delincuentes armados irrumpieron para asaltar un carro de valores y mantuvieron retenidas a decenas de personas, las autoridades confirmaron la liberación de 68 ciudadanos secuestrados.

Entre las víctimas que permanecieron retenidas dentro de las instalaciones se encuentran trabajadores de distintas áreas de la tienda y clientes que realizaban sus compras. Blu Radio conoció la identidad de 46 de los rescatados que lograron salir a salvo:

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Listado de víctimas puestas a salvo

Keiner Florez, Manuel Abracamontes, Elkin Perez, Alvaro Feria, Jose Fonseca, Víctor Pérez, José Miguel Ballesteros, Pedro García, Joaquín Almanza, Víctor Martínez, Keila Nova Escobar, Andrés Ospina, Paula Díaz Machado, Anuar Ospino, Heider Velazco, Johan Correa, Manuel Díaz, Rafael Pérez y Carlos Andrés Cuesta.



En el lugar también estuvieron retenidos: Javier Martinez, Sandra Montalvo, Maricela Santiago, Dianis Causado, Isidora Piñeros, Vivían Perez, Mónica Barreto Díaz, Yoberis Causin, Lizeth Quintana, Carlos Tapias, Blanco Marisol Montalvo, Kelly Lozano, Denia Flores, Estefan Rebolledo, Lizeth Gomez y Andrea Quintero.

Además, Jennifer Hernandez, Zuley Marimon, Tatiana Muñoz, Jose Miguel Diaz, David Frías, Paola Julio, Jaqueline Renan, Frey Guzmán, Carluiz Patiño y Edgar Diaz.

