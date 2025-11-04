Vecinos de ministro Benedetti piden protección ante sobrevuelo de drones a su residencia

La situación es tensa en el conjunto residencial Lagos del Caujaral, al que hace unas semanas llegó a vivir el ministro del Interior Armando Benedetti, junto con su familia, en el municipio de Puerto Colombia, Atlantico.

Mientras el gobierno ofrece 1.000 millones de pesos de recompensa por información sobre los responsables de haber sobrevolado su casa con un dron o de estar detrás de posibles amenazas a líderes políticos, en Blu Radio conocimos que hay preocupación entre sus nuevos vecinos por lo expuesta que podría estar la seguridad de los residentes de este exclusivo sector.

Así fue establecido en una carta entregada por la junta administradora de uno de los edificios al administrador.

En esta plantean que aunque en apariencia lo del sobrevuelo habría sido un juego o chanza, esto sería alarmante, pues varios guardias de seguridad fueron testigos de que sí se dio tal situación.



“Ustedes, como pueden verificar, es una situación alarmante que unos drones se estacionen sobre una vivienda y permanezcan girando sobre toda la residencia de cualquier residencia por varias horas y uno este impotente de cualquier protección y sobre todo en horas de la noche”, indica la misiva.

Al respecto, piden también que se tomen las medidas de protección que correspondan para atender situaciones como estas que estarían afectando los derechos “a la protección, a la privacidad a la vida, la vigilancia y la intimidad”.