El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, rechazó las versiones que han circulado en redes sociales y que califican como un supuesto montaje la toma de rehenes registrada en un supermercado de la ciudad, luego de un intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores.

El mandatario respondió particularmente a los señalamientos del representante a la Cámara Alfredo Mondragón, a quien le pidió respetar a Cartagena y le sugirió "visitar a un especialista en psiquiatría", al considerar que sus afirmaciones desconocen la gravedad de un hecho que puso en riesgo la vida de cerca de 84 personas.

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"Ya estamos frente a un problema psiquiátrico, realmente, yo le recomendaría visitar un especialista en la psiquiatría y respetar la ciudad de Cartagena; no meterse con esta circunstancia que nos aturdió mucho y causó mucho dolor", manifestó el alcalde.

Así fue el secuestro

La emergencia comenzó hacia las 8:00 de la mañana del martes, 24 de noviembre, cuando varios hombres encapuchados y armados ingresaron al parqueadero de un centro comercial con la intención de asaltar un vehículo blindado que transportaba dinero. Sin embargo, los sistemas de vigilancia detectaron a los sospechosos y activaron las alarmas de seguridad conectadas con la Policía. La llegada de las primeras patrullas sorprendió a los delincuentes, quienes se refugiaron en un supermercado de la cadena Éxito y tomaron inicialmente a 30 personas, entre clientes y trabajadores, como rehenes.



Fuerzas Especiales del Ejército Nacional llegan al Éxito de Cartagena // Foto: suministrada

La situación se prolongó durante más de 16 horas y obligó a desplegar un amplio operativo de la Policía y las Fuerzas Militares, mientras avanzaban las negociaciones para conseguir la liberación de los retenidos. Diez personas fueron dejadas en libertad durante el desarrollo de la crisis, mientras que los demás permanecieron dentro del establecimiento hasta la intervención de las autoridades. Pasadas las 2:00 de la madrugada del miércoles, el presidente Abelardo De La Espriella anunció el rescate de todos los secuestrados. El operativo dejó un delincuente muerto y cuatro capturados.

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Después de la intervención, Turbay explicó que uno de los asaltantes se enfrentó a los comandos especiales e hirió al comandante del equipo que ingresó al establecimiento. Además, reveló que los demás delincuentes intentaron confundirse entre los rehenes después de cambiarse de ropa y utilizar prendas de civil, por lo que los uniformados tuvieron que identificar y revisar uno a uno a los ocupantes del supermercado.

Frente a las versiones que ponen en duda la veracidad de lo ocurrido, el alcalde pidió a la Fiscalía y a la Policía Judicial avanzar en las investigaciones para establecer cómo se organizó el intento de robo, si el plan fue concebido en Cartagena o si participaron otras estructuras criminales.