Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Regiones  / Cundinamarca  / Abren investigación por choque que involucra carro con logo de la Personería de Soacha

Abren investigación por choque que involucra carro con logo de la Personería de Soacha

Uno de los vehículos implicados en el choque tenía los logos de la Personería de Soacha, y de acuerdo con la información preliminar el conductor estaría en estado de embriaguez.

