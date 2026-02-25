Abren investigación por choque que involucra carro con logo de la Personería de Soacha

La Personería Municipal de Soacha anunció la apertura de una investigación disciplinaria tras las denuncias que vinculan a un funcionario adscrito a la Inspección Sexta Municipal de Policía con un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes 24 de febrero, en el que el conductor presuntamente se encontraba en estado de embriaguez.

El pronunciamiento se da luego de que se conociera que una camioneta roja, uno de los vehículos involucrados en el siniestro, tendría el logo institucional de la entidad. Según información preliminar, el conductor de ese carro estaría bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

Según informó la concesionaria Vía Sumapaz a través de su cuenta de X, el siniestro ocurrió en el kilómetro 93, en el sector de San Raimundo, a la altura de La Vaca que Ríe, en sentido Girardot–Bogotá. Allí se registró un choque entre un automóvil negro y una camioneta roja, lo que obligó a restringir el paso a un solo carril y generó fuertes congestiones.

Como respuesta al caso, mediante un comunicado la Personería informó que, a través de la Delegada para la Vigilancia Administrativa, se encuentra adelantando la investigación disciplinaria correspondiente frente a las “presuntas conductas” del funcionario involucrado.



La entidad explicó que el proceso disciplinario tiene separadas las etapas de instrucción y juzgamiento. La fase de instrucción está a cargo de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, mientras que la etapa de juzgamiento corresponde al despacho del personero municipal.

Asimismo, advirtió que este tipo de actuaciones se desarrollan bajo reserva legal, por lo que no se entregarán detalles adicionales mientras avanza la investigación.

Por ahora, las autoridades avanzan en la verificación de los hechos y en la determinación de responsabilidades disciplinarias, aunque no se ha dado a conocer la identidad del funcionario.