Triple homicidio en centro vacacional de Mesitas del Colegio: hay varios desaparecidos

Consternación esta tarde de martes, 19 de agosto, en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, tras que se conociera un fuerte ataque armado en un centro vacacional contra una familia en el sector de El Triunfo, en donde dispararon contra ellos en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, este hecho dejó tres personas muertas y tres desaparecidas, pero aún sin conocerse las razones de este ataque. En el punto hacen presencia las autoridades.

"En el ataque también resultaron heridas tres personas y, al momento de los hechos, se reportaban dos desaparecidos. La identidad de las víctimas mortales aún no ha sido plenamente establecida, pero se trataría, al parecer, de miembros de una misma familia: dos hombres y una mujer", indicó un reporte de Indepaz por lo sucedido.

Asimismo, explicaron que hay alerta en el municipio, pues no suele darse este tipo de situaciones y el turismo es la base de la economía de esta zona del departamento. Pero han denunciado un aumento de violencia.



Esta fue la zona en donde se dio el ataque en Mesitas del Colegio

Mesitas del Colegio, un destino muy querido

Cabe recordar que este municipio de Cundinamarca es conocido por ser un destino apetecido para vacacionar gracias a su clima y diversos planes locales, además de centro recreacionales que hay por la zona, que, mes a mes, hacen que lleguen cientos de turistas.

Mesitas del Colegio // Foto: Google Maps

En desarrollo.