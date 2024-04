"Hubo un panfleto que salió en febrero y él era una de las personas amenazadas": Dilian F. Toro

Una vez terminado el consejo de seguridad en el municipio de Tuluá, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que Carlos Arturo Londoño, concejal del Partido Conservador asesinado por hombres armados, si tenía amenazas por parte de una banda criminal que opera en el territorio.

Según la mandataria, las intimidaciones habrían llegado a través de un panfleto meses atrás, donde también se amenazaba a otros cabildantes de ese municipio vallecaucano.

"Hubo un panfleto que salió como en el mes de febrero y él era una de las personas amenazadas, todos los concejales se decía, pero se especificaba a tres concejales que hoy no tienen protección, por eso la Policía les va a dar ese servicio mientras que la UNP decide", dijo Toro.

Igualmente, la gobernadora confirmó que uno de los presuntos sicarios resultó herido en medio del atentado, quien posteriormente fue capturado por las autoridades, aunque aseguro que hace parte de las investigaciones que se adelantan para esclarecer el hecho.

"No vamos a ceder en la lucha frontal contra la criminalidad, aquí no vamos a ceder absolutamente a nada, seguiremos trabajando más duro, más fuerte, porque los criminales no pueden vencer", aseguró la gobernadora.

Entre tanto, Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá, indicó que se trata de una ofensiva por parte de una estructura criminal al estado con la intención de debilitar sus operaciones en contra de la criminalidad.

"Eso no va a suceder porque el estado prima por encima de cualquier grupo criminal o delincuencial, nunca cualquier grupo va a poder en contra del estado, esto no es una situación en contra mía, ni de un concejal, esto es en contra de todo un pueblo", expresó el mandatario.

A través de un cartel, la Policía busca identificar a los responsables que cometieron el crimen y se ofrece una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información.