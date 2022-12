A la intemperie: familiares esperan noticias sobre salud de heridos en Tasajera

En el suelo, recostados a cualquier pared y alimentados solo por la fe permanecen los familiares de aquellos heridos en Tasajera que fueron trasladados a Barranquilla. Pasaron la noche a la intemperie, a las afueras de las cuatro clínicas donde están siendo atendidos sus seres más queridos, como el caso de Janeth Muñoz, una ama de casa con la esperanza intacta de que su hijo David se salvará.

“Mi pelaíto tiene quemaduras de tercer grado, parte de los riñones y los pulmones los tiene fregados, entonces cómo me voy a ir para la casa, si vivo lejos y aquí no tengo plata ni tampoco adónde ir.Estamos aquí sin probar bocado, pero estamos con Dios”, expresó acongojada la mujer.

A David lo sorprendió la tragedia cuando venía de pescar, pues a sus 19 años le toca rebuscarse durante el día en el mar de Tasajera, antes de ir a validar sus estudios de bachillerato por las noches. Dijo que salió herido por rescatar a sus amigos.

“Él me dijo: mami, yo no pensé que a mí me fuera a pasar esto solo por tratar de colaborarles, porque yo los veía ahí quemados”, recuerda Janeth.

En la Clínica Reina Catalina de Barranquilla también es atendido Gilberto Fernández, un mototaxista de 42 años y padre de tres hijos que hoy lucha por vivir para conocer a los tres nietos que están a punto de nacer. Aun sin poder comer ni dormir, su hermana Cecilia nos dice optimista:

“Él tiene quemado un 90 por ciento del cuerpo, ahora nos dijeron que tiene comprometido un riñón, pero nosotros tenemos mucha fe en Dios”, expresó Cecilia a BLU Radio.

Los pacientes hospitalizados en el Atlántico son hombres entre los 16 y 45 años, que hoy se aferran a la vida, a pesar de sus quemaduras de tercer grado.