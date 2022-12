Adres nos debe 1.2 billones de pesos: Coomeva

La EPS Coomeva afirmó que el Gobierno tiene una deuda importante que tiene consecuencias especialmente en algunos pacientes que tienen cáncer. La cifra sería de $1.2 billones de pesos de cartera entre varias categorías de facturas. La Adres, por el contrario, asegura que la deuda total con todas las EPS es de unos $2.5 billones. Y señala que se está girando mes a mes sin incumplimiento alguno.

El presidente de salud de Coomeva, Gilberto Quinche, insiste en que el problema tiene que ver con las tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

“Los pacientes con cáncer requieren unos medicamentos que están fuera del Plan de Beneficios. Por lo menos entre el 30 y el 40 % de los insumos que utiliza las IPS que atienden cáncer son no PBS. Cuando nos llegan las facturas, nosotros se las radicamos a la Adres, para que esta les gire la plata a los prestadores. Pero la Adres tiene insuficiencia de recursos, no hay dinero suficiente, y eso genera que no llegue el recurso adecuado a la IPS, y como esta no puede pagarle a la industria farmacéutica, esta termina no pudiendo importar medicamentos. Es una cadena y necesitamos que se solucione el problema de la disponibilidad de recursos”, explicó el directivo. Agregó que la dificultad fundamental tiene que ver con el presupuesto para lo que no está en el Plan de Beneficios.

Según Quinche, al año el sistema gasta en no PBS alrededor de 4 billones de pesos, pero el Gobierno para esta vigencia tiene un presupuesto de 2,8 billones, de los cuales $800.000 millones no estaban apropiados en junio.

La Adres contestó que en todo el año se han girado $15,7 billones de pesos a todas las EPS, de los cuales más de 13 billones, el 88 % del total, hacen parte de la unidad de pago por capitación, lo que se le entrega a cada EPS por cada uno de los afiliados que tiene en el sistema. Dijo, además, que sobre los insumos y tecnologías que no hacen parte del plan de beneficios también se han pagado los recobros puntualmente cada mes.

Quinche destacó que la deuda con Coomeva afecta el flujo de caja y crea unos vacíos financieros que terminan afectando a los pacientes. Dijo que reconocen los esfuerzos del Ministerio y de la Adres, pero señaló que hay que solucionar ese problema cuanto antes.

La EPS Coomeva se encuentra en este momento bajo medida de vigilancia especial que fue prorrogada durante un año más por la Superintendencia de Salud por hallar inconsistencias en la calidad y prestación del servicio y es, junto a Medimás y Nueva EPS, una de las entidades prestadoras de salud más grandes del país.