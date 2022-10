Alertan de dificultad de enfermos de cáncer para acceder a la salud durante cuarentena

La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma – Funcolombiana- publicó un estudió en el cual revela los principales riesgos, limitaciones y dificultades de acceso a los servicios de salud, a los que se enfrentan los pacientes con cáncer mayores de 18 años y/o sus cuidadores, durante la cuarentena.

La encuesta la hizo a 315 pacientes oncológicos : cáncer de mama (73.9%), diagnósticos hematooncológicos (22,1%) (Leucemia, Linfoma y Mieloma Múltiple) y otros diagnósticos oncológicos (3.9%).

Más de la mitad de los pacientes con cáncer encuestados, específicamente, el 52% (164), refirió no tener garantizado su sustento económico durante la cuarentena.

El 70.4% (222) de los pacientes no trabaja actualmente y el 38,4% no conoce acerca de las ayudas y programas del gobierno para la población más vulnerable. Aunque más de la mitad de los pacientes no tienen garantizado su sustento, solo el 11,4% ha recibido ayuda del estado, gracias a que pertenece a alguno de los grupos vulnerables.

Incluso, asegura el estudio que 83.1% (262) ha estado en riesgo, porque ha tenido que salir de su domicilio por diversas razones como: servicios médicos (56.8%); Alimentos (19%); otros motivos (6%).

El tema del acceso a la salud de estos pacientes es aún más crítico.

Según cifras del estudio, el 53.9% de los pacientes (170) reportó tener alguna dificultad durante la cuarentena como: cancelación de citas con especialista por parte de la IPS/ EPS (24.7%); Demora en entrega de medicamentos (13.9%); dificultades con traslados intermunicipales (4.4%); cancelación o aplazamiento de aplicación/infusión del medicamento (4%); cancelación de cirugías (3.4%); cancelación o aplazamientos de radioterapias (1.5%), y otro tipo de dificultades (13.1%), como la demora en el trámite de autorizaciones para exámenes, procedimientos y hospitalizaciones.

“Según la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología -ACHO, algunas citas de control y cirugías son susceptibles de ser pospuestas, previa evaluación de riesgo - beneficio por parte del médico tratante, por lo que no se puede considerar que el 100% de las citas canceladas obedezcan a fallas en la atención; sin embargo, también somos enfáticos en afirmar que la pandemia actual por el COVID-19, no puede ser en ningún escenario la excusa para no suministrar oportunamente a los pacientes con cáncer sus medicamentos y las autorizaciones de aquello que sea prescrito por el médico tratante”, sugiere la publicación.

Sin embargo, solo el 28.8% (91) de los pacientes recibió información clara y suficiente de su EPS frente a medidas especiales en razón de la pandemia Y el 38.4% (121) refirió haber recibido también información clara y suficiente por parte de su IPS.

“Las líneas telefónicas de las EPS regularmente son congestionadas haciendo titánica la labor de comunicación por parte de los usuarios, ahora con la cuarentena este canal y los canales virtuales están teniendo mayor demanda, por lo que es necesario que tanto EPS como IPS habiliten nuevos y más eficientes canales de comunicación y que además, optimicen los contenidos referentes al manejo oncológico en el marco de la pandemia, a fin de aliviar la ansiedad e incertidumbre en los pacientes frente a posibles cambios”, dijo Yolima Méndez, presidenta de Funcolombiana expresa:

Según Funcilombiana, casi la mitad de los pacientes con cáncer (47.3%) ha tenido la oportunidad de recibir tele consulta mediante llamada o video llamada, con un profesional de la salud,

para evaluar su condición de salud. Lo que evidenciaría que se están usando este tipo de recursos.

Finalmente, el 65.7% del total de pacientes encuestados manifestó requerir medicamentos o servicios ambulatorios para el tratamiento de su cáncer. De ellos, solo al 16.5% (52) le fueron entregados sus medicamentos a domicilio, por lo que se explica que buena parte de los pacientes haya tenido que salir de casa por algún servicio médico.

La Funcolombia hace un llamado a las EPS para que se dé cumplimiento a la resolución 521 de marzo de 2020, la cual no solo da los lineamientos para el manejo ambulatorio de personas mayores de 70 años, sino que incluye también a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, quienes son más vulnerables a contraer el virus debido a la inmunosupresión.

El estudio también recopila algunos testimonios de pacientes con cáncer, como sus preocupaciones por la cuarentena y estas son algunas de ellas: “El proceso para trasplante de médula ósea se paró”. “Me preocupa tener que salir a las citas médicas en transporte público porque no tenemos transporte particular, ni otra opción”. “es preocupante llamar a las EPS por inquietudes o enviar correos para despejar inquietudes o dudas, porque las líneas permanecen ocupadas”.