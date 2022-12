Así fue la titánica cirugía para extraer granada incrustada en rostro de militar

El pasado 5 de junio, el médico William Sánchez Maldonado, jefe de director de cirugía del Hospital Militar, y un equipo de especialistas extrajeron una granada del rostro a un soldado, en una operación bastante riesgosa.



En diálogo con BLU Radio, el doctor narró detalles de este procedimiento, que fue realizado en el parqueadero del centro asistencial.

“Este caso en particular se sale de lo cotidiano porque no solamente estaba en riesgo el paciente, sino el equipo quirúrgico y el equipo médico”, explicó.



Sánchez explicó que no se trataba de una granada de mano que se incrustó accidentalmente en el rostro al militar.



“No sabíamos si estaba activada, esa era la gran incógnita”, explicó al manifestar que el soldado fue trasladado por carretera desde Tame, Arauca, esto por los riesgos de que el artefacto estallara al ser trasladado en helicóptero.





