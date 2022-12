Cáncer: Una historia que revela la fuerza detrás de la tragedia

A Fabián Amaya le gusta cuidar su barba. También tiene una identidad con las chaquetas de cuero y las bandas de rock. Es músico y sueña con tocar en los grandes escenarios del mundo y que la gente celebre su talento con la guitarra. Su banda favorita es la estadounidense Blink 182 y la canción que más le gusta se llama “First Date”, publicada en el 2001 con el álbum “Take off your pants and jacket”. Tiene una guitarra de marca PRS. Su mundo es la música.

Pero Fabián tiene otra historia. En octubre de 2016 fue diagnosticado con cáncer testicular. Una masa importante había venido creciendo en uno de sus testículos y, aunque le parecía extraño lo que sucedía en su cuerpo, nunca se imaginó que se tratara de cáncer. Se tardó en contarle a sus padres, dice que por vergüenza. Hasta que un día la bola aquella se volvió exageradamente grande y Fabián tuvo que acudir a una cita médica de urgencia. Ya había otros síntomas. Ese mismo día lo operaron. El médico lo regañó y ordenó la cirugía inmediata para extraer el tumor y tratar de evitar cualquier tipo de metástasis.

Luego las canciones de Blink 182 dejaron de ser simple compañía para el camino de su casa a la Universidad y de guía para mejorar los toques de la banda. La música, la de ese grupo norteamericano que había inspirado su vida desde siempre, le servía ahora para afrontar las quimioterapias que lo debilitaron al punto de no poder bañarse por sí mismo.

Fabián se quedó rápidamente sin pelo en su cabeza y sin las citas en la barbería para cuidar los detalles del look. Su piel perdió un poco el color y bajó de peso. El tratamiento era muy duro, pero por un seguro, que sus papás venían pagando tiempo antes del diagnóstico, no tuvo trabas con el sistema. Era una carrera contra el reloj de la vida.

Según los datos de la cuenta de alto costo del Gobierno, en Colombia existen actualmente 198.789 personas diagnosticadas con cáncer. Los tipos de la enfermedad más recurrentes en hombres son próstata, piel, colon y recto; y en mujeres mama, tiroides y cérvix.

Fabián tenía su vida hecha. En la Universidad iba por la mitad de la carrera, tenía cierta popularidad entre sus compañeros y en su casa no había muchos problemas de dinero. Fabián no creía que un drama semejante pudiese impactarlo a él, pero a la tragedia no le importó que fuese un joven guitarrista de 19 años con la vida por delante.

“Mi vida era completamente diferente antes de esta enfermedad. Hubo un momento en el que me sentía muy extraño y creía que ya debía contar sobre una anomalía que tenía en mi cuerpo. Pero yo superé esos límites de espera para comentarle a mi familia que me sentía extraño. En ese momento, cuando me diagnosticaron, entendí que la vida vale cada minuto. Si uno no comenta eso se puede sufrir durante muchísimo tiempo. Yo guardé el tema un año y no pensé que podía pasarme a mí. Yo no quería saber que Fabián Amaya tenía cáncer. Esa es una gran lección ”, dice con su voz tranquila luego de vivir una experiencia que por poco acaba su vida.

Fabián sabía que había una masa anormal en sus testículos. Pero lo ocultó, incluso a su novia. Dice que una vez llegó al consultorio para la cita con el urólogo y le dijeron que tenía cáncer, su vida cambió en un parpadeo.

“Yo estaba en shock. Yo solamente me regí a las órdenes del médico. El día que tuve la primera cita me operan. En ese momento mi vida cambió. Yo tenía clases y no entendía que no podía ir a las clases. Ese día dejé de ser Fabián Amaya con mis hobbies, con la música, con la banda. Cambió todo. Debía cuidarme, entender que la comida me podía afectar, tenía citas cada día, cada semana. El orden de mis prioridades cambió por completo”, expresa con la mente lejana en un recuerdo que le hizo entender la esencia de los pequeños detalles.

La Organización Mundial de la Salud estima que más del 30% de los casos de cáncer del mundo se producen por una dieta sin vegetales y frutas, falta de ejercicio, mala alimentación y exceso de tabaco y alcohol. Es decir, causas prevenibles.

En Colombia, aunque el sistema está soportado por leyes y sentencias de la Corte Constitucional que ofrecen garantías para la atención, cientos de personas mueren por no poder acceder a los tratamientos y a los medicamentos, pero especialmente por diagnóstico tardío.

Fabián, cuyo cáncer fue curado gracias al trabajo médico, la eficacia de los medicamentos y el apoyo incondicional de su familia, dice que los chequeos deben ser cada semana. “Los hombres creemos que eso no es para nosotros. Sin embargo, uno mismo debe revisarse y saber si hay algo irregular, una masa que cause piquiña o fuera de su lugar”.

Y concluye afirmando que lo peor que un paciente con síntomas puede hacer es quedarse callado. “Si uno se queda callado, puede haber experiencias, personas, lugares que deje de conocer por el avance de la enfermedad. Yo entendí luego de todo esto que los problemas de la vida no son nada en comparación con una situación de estas. La mayoría de cosas de las que uno se queja son bobadas” termina.

Fabián, luego de cinco años, está recuperado. Su barba volvió a crecer y sin duda volvió a la barbería para que se la dejen cada cierto tiempo como le gusta. Sigue trabajando con su banda y afinando la guitarra. Se graduó. Logró llegar primero a la meta. Pero ahora tiene una misión especial: Quiere que las personas que tienen cáncer hoy, y que atraviesan lo mismo que él sufrió hace algunos años, crean que, a pesar de la contundencia de la enfermedad, siempre hay sueños por los cuales ganar la batalla.