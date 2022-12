Colombiano ganó premio mundial por descubrir nuevos genes en tumores cerebrales

El médico colombiano Sergio Torres Bayona, egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, ganó el premio mundial ‘Neurocirujano Joven del Año’, una distinción que se entrega cada cinco años la Federación Mundial de Neurocirugía.

Con 33 años y una carrera exitosa, el médico realizó una investigación en la que encontró nuevos genes en un tumor cerebral denominado ‘glioblastoma multiforme’, el más invasivo de los tumores cerebrales.

Según dijo, los nuevos genes no habían sido estudiados en ese tipo de tumor.

La buena noticia es que, a partir de los resultados de la investigación del médico,

se podría crear una nueva molécula contra ese tipo de genes, para crear un tratamiento que combata el tumor.

“Es muy frustrante ver en nuestra labor diaria cómo a estas personas, con este tipo de tumores, se les reducen sus posibilidades de vida y que, a pesar de tratarlo, el cáncer vuelve. Esto me motivó a investigar sobre el tema, a aportar y seguir mejorando”, dijo.

El médico, oriundo del municipio de Ocaña, Norte de Santander, tiene un doctorado en Biología Molecular y Biomedicina en la Universidad del País Vasco.

Pese a los estudios y al descubrimiento, el Ministerio de Educación no le ha convalidado el título de neurocirujano en Colombia.

Aseguró que ha interpuesto dos tutelas, una el 29 de noviembre de 2018 y otra el 30 de mayo de este año, las cuales han llegado a vencimiento de términos y no ha recibido el título.

"Ha sido duro para lograr obtener el título, por ahora me ha tocado trabajar como médico general y no he podido realizar mis funciones de neurocirujano por falta del título", dice.

Sin embargo, aseguró que recibió el premio con humildad y motivado para seguir aportándole a la medicina.

“Es un premio académico que recibo con humildad, no es una competencia de cirugía. No quiero que la gente piense que soy ‘agua bendita’, porque sería jugar con las expectativas de la gente que padece esta enfermedad. Esperemos que todas las cosas salgan bien, todo es esfuerzo, trabajo y mucho estudio”, enfatizó.