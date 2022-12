Consejos imperdibles que necesitará si usa gafas

Las gafas son quizás uno de los accesorios a los que se les presta más atención, y es que no solo se trata de elegir la montura de acuerda a un estilo en particular, también depende mucho de ella que dé una impresión bohemia, hipster o incluso algo más geek, al mejor estilo de Steve Jobs.

Publicidad

Son muchas las opciones que puede elegir, pero la verdad es que eso de tener gafas va más allá de una montura de colores. Una vez que descubre que va a tener que usarlas por más de 12 horas, los 7 días de la semana, seguramente pasará por alguno de estos problemas.

Primero, va a malgastar mucho tiempo limpiándolas porque es eso, o empezar a ver todo con una bruma especial, se va a encontrar con partes borrosas que no dejarán ver con claridad. O va a evitar a toda costa los días de lluvia, en especial cuando no tiene sombrilla, hasta la menor brisa dejará sus lentes cubiertos de gotas y tendrá que volver a limpiarlos. Incluso si no está estrenando, todos en algún momento querrán probarse sus gafas, así que prepárase para limpiar las huellas que dejen sobre sus lentes.

Publicidad

Aunque todo cambie desde el momento en que tiene gafas y sea la persona más cuidadosa de todas, no podrá evitar que aparezcan rayones por lo que tener una opción de lentes que sean más resistentes y le ayuden a lidiar de mejor manera con cada uno de estos problemas le hará sin duda la vida mucho más fácil. Lentes Crizal no solo son unos lentes antireflejo que le ayudarán con los destellos, sino también con el polvo, las huellas, el agua, las rayas y los rayos UV, así se olvidará un poco de ese pañito que lleva con usted a todo lado y empezará a disfrutar de sus hobbies y lo que más le gusta sin problema.

Publicidad

¡Es hora de vivir la vida con claridad!